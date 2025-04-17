傑出運動員選舉︱何詩蓓因七欖決定繼續游　石偉雄望大眾記住自己

2024年度香港傑出運動員選舉頒獎禮周四（17日）晚上在香港會議展覽中心舉行，泳手何詩蓓與「體操王子」石偉雄同樣第六度當選「傑出運動員」。

何詩蓓考慮去向近4個月後終決定復出繼續游；石偉雄則已在今年宣布退役，兩人對獲獎有不一樣的體會。



何詩蓓今屆第六度當選傑出運動員，她於2024年從長池世錦賽贏到到短池世錦賽，還有世界盃、環地中海賽、巴黎奧運，合奪19金5銀5銅，當中在短池世錦賽200米自由泳三連霸，以及勇奪巴黎奧運100米自由泳和200米自由泳銅牌最令人深刻。

何詩蓓今屆與「星中之星」無緣，但仍感恩能夠獲獎。（梁鵬威攝）

雖然最終無緣再當選「星中之星」，但何詩蓓仍感激獲獎，對自己去年努力是一個肯定：「上年比較多高低起伏——高點是奧運做持旗手、兩面銅牌、200自世錦賽冠軍；低處可能是大家看不到的，在訓練的時候，或者考慮是否繼續游下去，但總結是高多過低。」

何詩蓓上周於香港長池游泳計時賽100米蛙泳奪金，是她休息4個月後首次復出，用行動告訴大家她會繼續游。原來這跟去年巴黎奧運期間，何詩蓓在賽場上與觀眾互動的經歷有關。「巴黎奧運時教練叫我出場時要感受在場觀眾的力量，所以我第一個決賽（200米自由泳）出場時，確保自己有數秒時間望向觀眾，原來有好多香港（區）旗，好多人用廣東話叫我的名字，令我以為自己在香港比賽。」

何詩蓓從文體旅局局長羅淑佩手上接過獎項。（梁鵬威攝）

所以何詩蓓上月在休息期間到啟德主場館欣賞香港國際七人欖球賽，親身感受現場氣氛，令她再次有所嚮往，「當見到（七欖）香港隊出場，全場就算不懂得欖球規則，都會一起支持，我很想自己重拾這種感覺，有很多人不論成績，都會為我打氣」。

她希望在啟德體育園今年開幕下，香港能繼2017年游泳世界盃後再度主場舉辦世界級賽事，她笑言：「當時游泳仍不算很受關注，沒太多人出席，若能再在港人面前比賽，那我就可以退役了。」

石偉雄最後一次以運動員身分獲獎。（梁鵬威攝）

至於今年2月底已宣布結束26年運動員生涯的「跳馬王子」石偉雄，今日是生涯最後一次上台得獎，但也是他以退役運動員身份的第一次。他坦言對獲獎感意外，感謝各界對自己過去多年來努力的肯定，「26年來很多朋友陪我起過高低起跌、披荊斬棘，感謝教練相信我可以再突破，家人也體諒我犧牲了陪他們的時間」。

他同時感謝自己當初勇敢地選擇走體操這條路，且一直堅持下去，「回想這決定是正確的，堅持很難，做得好或不好，視乎你有多堅持；成就有多高，則視乎你的態度」。去年為參與巴黎奧運，石偉雄冒斷腳風險四度打止痛針，過去他已累積多道傷痕，遍體鱗傷，留下的是兩次在亞運跳馬摘金，還贏得兩次世界盃的驕人成就。

但他最希望的大家記得的，只有一件事：「跳馬王子只是一個稱呼，最重要大家記得曾經有一個石仔，賣命地為體操隊付出。」他認為人生中不能缺少開心與遺憾，「有甜、酸、苦、辣先算是精彩人生，若每次都贏或每次都輸便沒意義，做運動員令我學懂如何輸，輸得起做任何事不會怕」。

石偉雄現時主要擔任香港女子體操隊教練，用另一個身份貢獻體操，他想下一代用有限時間，去創造無限成就，「我們是一個團隊，不再是自己一個去衝，只有配合，才能造就好成績」。