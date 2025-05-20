英超｜白禮頓3：2反勝利物浦　積分榜升上第八位

英超周一（5月19日）賽事，白禮頓主場3：2反勝利物浦。賽後白禮頓以37場積58分升上第8位，仍保有下賽季參加歐洲比賽的微弱希望。



上半場9分鐘，哈維艾利洛（Harvey Elliott）在干拿巴特利（Conor Bradley）助攻下，為利物浦先開紀錄。至32分鐘，耶辛艾耶利（Yasin Ayari）接應巴贊古達（Brajan Gruda）傳球，助白禮頓扳平對手。上半場補時階段，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）建功，利物浦半場領先2：1。

下半場，三笘薰（Kaoru Mitoma）於69分鐘取得入球，令白禮頓再度追平對手。至85分鐘，軒舒活（Jack Hinshelwood）在奧懷利（Matt O'Riley）助攻下入球，助白禮頓以3：2反勝利物浦。