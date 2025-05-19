英超前五名歐聯資格形勢　阿仙奴提早上岸　最後一星期5隊爭3席

英超前五名的歐聯資格最新變化，阿仙奴周日主場以1：0擊敗紐卡素「上岸」，鎖定英超第二席歐聯資格。在最後一星期，紐卡素（37戰66分）、車路士（37戰66分）、阿士東維拉（37戰66分）、曼城（36戰65分）及諾定咸森林（37戰65分）將競逐餘下3席。根據體育統計機構Opta的估算，曼城及紐卡素獲歐聯資格的機會率超過八成，之後車路士有56.8%機會打入前五，至於維拉及森林則分別有44.4%及29.3%。



由於英超今季歐戰成績好，獲得額外一個歐聯資格，聯賽前五名皆可晉級下屆歐聯。提早封王的利物浦先鎖定一席，而在周日英超，阿仙奴主場以1：0擊敗紐卡素，37戰得71分，領先紐卡素、車路士及維拉5分，肯得取得聯賽亞軍，獲得第二個歐聯席位。今季英超只餘最後一星期，紐卡素、車路士、維拉、曼城及森林將競逐最後3個歐聯席位。

剛失落足總冠軍的曼城雖然排第六位，但手握聯賽爭五的主導權，因為他們比其他球隊踢少一場，尚有兩場比賽在手，只要曼城在周中補賽贏般尼茅夫，再在煞科日擊敗富咸，便不用理會其他對手，肯定獲得歐聯資格。體育統計機構Opta亦估算曼城是5隊之中最大機會有得踢歐聯，機會率高達85.9%。

在Opta的估算中，機會率第二高的是83.5%的紐卡素，紐卡素目前得66分，並以較佳得失球力壓車路士及維拉，而且他們最後一場聯賽是主場對無欲無求的愛華頓。

根據Opta的估算，似乎是由車路士、維拉及森林爭奪最後一席，3隊的機率分別是56.8%、44.4%及29.3%。車路士的賽程最難踢，最後一戰要作客森林，維拉則較輕鬆，作客放棄聯賽的曼聯。森林的形勢最被動，他們除了要在煞科日贏車路士，還要寄望多一隊競爭對手失利。

第三位：紐卡素（37戰66分；得失球+22；得球68球）

紐卡素餘下聯賽：主VS愛華頓

第四位：車路士（37戰66分；得失球+20；得球63球）

車路士餘下聯賽：客VS諾定咸森林

第五位：阿士東維拉（37戰66分；得失球+9；得球58球）

維拉餘下聯賽：客VS曼聯

第六位：曼城（36戰65分；得失球+24；得球67球）

曼城餘下聯賽：主VS般尼茅夫、客VS富咸

第七位：諾定咸森林（37戰65分；得失球+13；得球58球）

森林餘下聯賽：主VS車路士