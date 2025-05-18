曼城失落英足總盃四大皆空　哥迪奧拿不知變通要負責｜01球評

哥迪奧拿在2016年7月接掌曼城帥印，除了第一季在適應期外，之後7季每季都有盃落袋，直至今季終於「斷䌫」，「藍月亮」在足總盃決賽以0：1不敵水晶宮，落得「四大皆空」的下場。

水晶宮的穩守突擊戰術固然出色，但哥帥太過強調控制，不知變通，大抵是今季在各條戰線都失利的原因。



哥迪奧拿向來以變化多端的戰術見稱，但今季卻一反常態，西班牙中場洛迪長唞只是一塊遮羞布，重點卻是哥帥不知變通，盲目以為「穩定」就是一切，今季在聯賽表現失色、在歐聯未能打入淘汰賽，以至在足總盃決賽飲恨，都是他一手造成。

哥迪奧拿今季再嘗「四大皆空」。（Getty Images）

如果以今仗為例，戰術上跟今季大部分賽事都幾乎一樣，控制着皮球，然後對手水晶宮退守後半場，曼城不慌不忙地慢慢壓前，傳來傳去後，就送到右翼的沙雲奴（Savinho）或是左路的謝利美杜古（Jérémy Doku），以他們的速度與技術或殺落底傳中，或博得角球，雖然也能製造一些埋門，但戰術異常單調乏味，曼城眾將似乎就不懂得交叉走位、短傳入滲似的，水晶宮守到兩三個攻勢，基本上都已適應這樣的進攻模式。

然後，像曼城今季其他落敗場次那樣，對手一兩次簡單進攻，就一劍封喉。水晶宮在16分鐘一次長傳，中鋒桑馬迪達控得皮球，再分到右翼衛丹尼爾蒙路斯傳中，進攻中場伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）快艾簡治一步搶點射門，攻入全場唯一的入球。

曼城進攻戰術單調。（Getty Images）

曼城當然有機會扳平，但其實都是一些藉着一些偶然性，例如貝拿度施華殺入禁區博得12碼，可是馬莫殊（Omar Marmoush）操刀極刑被今仗表現出色的水晶宮門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）捉到路撲個正着。

「藍月亮」另一道板斧就是靠隊長奇雲迪布尼突然作出「無解」的妙傳，例如上半場一記「圓月彎刀」式傳送予夏蘭特飛盡施射，或是下半場禁區頂直線傳予新人左閘尼高奧萊利（Nico O'Reilly）及一月來投、今季首次上陣的奇兵艾芝華利（Claudio Echeverri）近距離埋門，但前者接應後猶豫不決，後者勁射太正，都枉費了迪布尼的苦心。然而，這一類攻勢其實都只仗着那位今季約滿便將離隊的老將的個人能力罷了。

迪布尼屢憑個人能力交出「無解」妙傳。（Getty Images）

哥迪奧拿的臨場調動跟其徒弟阿迪達一樣，同樣僵化，施雲奴表現不行，就換入同樣是左腳的菲爾科頓；艾芝華利入替後跟馬莫殊的站位如出一轍；老將根度簡入替了施華，也是位換位罷了，這些換人調動根本撼動不了打起了士氣的水晶宮防線。

值得一提的是，科頓上季明明備受重用，在各項賽事攻入27球；今季卻遭投閒置散，聯賽只得由上季的33次正選減到今季的20次，總入球也只得10個，今仗後備上陣，他亦安排鐵釘在右翼位置，而非上季如魚得水地在中路進攻，哥帥這樣本末倒置的安排亦令人摸不着頭腦。

菲爾科頓今季影響力突然急降。（Getty Images）

反正都已落後，而水晶宮領先後進攻亦寥寥可數（全場只有3次射門），哥帥何以不踢少個後衛，放多個進攻球員落場？他全場只有3個調動，而後備席上其實還有基亞利殊這樣的進攻球員。另外，與其讓經驗不足的左閘奧萊利內收，甚至安放在禁區邊沿，又何以不索性放入防中尼高干沙利斯，讓貝拿度施華或後備入替的根度簡可以踢前一格？哥帥一系列的臨場調動，其實在一整季都沒太大分別，他有時甚至90分鐘一個人也不換，從結果來看，顯然不是什麼妙招。

曼城後備席上還有基亞利殊。（Getty Images）

智者千慮，必有一失。哥迪奧拿今季似乎失了方寸，是失去了大將洛迪而無法施展戰術？或是失去了「宿敵」高普而迷失自我，無論如何，經歷了一個失望的球季，只希望這位西班牙名帥能重新振作，來季捲土重來。