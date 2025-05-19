英超︱愛華頓勝仗告別葛迪遜　新班主一個決定逃過拆卸建豪宅命運

愛華頓來季會改在新球場Everton Stadium作賽，周日對修咸頓上演今季英超最後一仗主場賽事，同時是沿用133年的葛迪遜公園球場（Goodison Park）告別派對。

莫耶斯早已領球隊成功護級，今仗戰果如何大家其實已不太關心，默西塞特郡今夜是藍色的，告別派對以「一個年代的終結」（The end of an era）為主題，名宿、球員到球迷人人不捨，不少有一定年紀的大叔球迷都不約而同地傷心得哭起來。



「一個年代的終結」——愛華頓以一場勝仗告別葛迪遜

賽前領隊莫耶斯已揚言要好好向葛迪遜告別，一班球員亦落力演出，伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）上半場梅開二度，領軍2：0擊敗榜末球隊修咸頓，以最後一場英超勝仗向這個有「Grand Old Lady」稱號的主場說再見。

25歲的塞內加爾國腳戴耶，賽前已表示女兒的一席話令他充滿動力，讓他決心成為在葛迪遜取得入球的最後一人，「那將會是非常特別而且充滿意義，我渴望連中三元。從我加盟那天開始球迷一直對我很好，我希望今日為他們送上勝利。」即使最終相差一球，戴耶梅開二度，如願成為這個老主場最後一位英超入球者。他大讚攻入首球後的球迷反應，「巨大的吶喊聲真是奇妙，這是神奇的一天，是他們應得的。」

伊利文尼戴耶兌現承諾，成為葛迪遜公園最後一位英超入球者。（路透社）

球會不同年代傳奇齊亮相 朗尼夥名宿參與告別派對

賽後愛華頓為葛迪遜公園舉行盛大告別派對，不同年代的拖肥名宿齊列席，從1980年代的列特（Peter Reid）、1990年代的鄧肯費格遜（Duncan Ferguson）、以至千禧年代的卡希爾（Tim Cahill）和朗尼（Wayne Rooney），數十位代表人物齊齊踩場。

隊長高文（Seamus Coleman） 第350次為愛華頓上陣，可惜大腿受傷上半場已要退下火線，隊長臂章轉交到門將比克福特（Jordan Pickford）手上。今仗是葛迪遜公園上演的第2791場足球賽事，大量拖肥球迷早在球隊隊巴抵達前已入場，場外到處亦可見到穿上藍色戰衣的愛華頓球迷遊走，球場四周持續施放濃濃的深藍色煙霧，球迷無論有沒有球賽門票在手，都各自以不同的方式參與這歷史性的一天。

朗尼與鄧肯費格遜夥同不同年代的愛華頓名宿齊參與葛迪遜告別派對。（路透社）

莫耶斯：這支球隊將晉身史冊

比克福特表示，「需要一些時間來消化葛迪遜最後一戰的訊息」，揚言：「我們希望可以攻入4、5球」，以一場2：0勝仗作別，他說：「我們會因為是最後一支在葛迪遜獲勝的球隊而被載入史冊，這是領隊今天告訴我們的，球迷真是太出色了。」

愛華頓領隊莫耶斯稱，「歷史會記載這支球隊是在葛迪遜踢畢最後一戰的一隊」。整個周日下午，葛迪遜公園盛載着響亮的歡呼聲，並在成千上萬愛護拖肥糖的球迷的眼淚中華麗退場，不過「一個年代的終結」，同時也是另一個年代的開始——原定拆卸重建成地產項目的葛迪遜，近日逃過成為豪宅的命運。

「一個年代的終結」，同時也是另一個年代的開始—葛迪遜來季會成為愛華頓女足主場。（路透社）

新班主一個決定改變拆卸建豪宅宿命

葛迪遜公園原定計劃拆卸後興建豪宅，命運與高貝利等不少著名舊球場雷同，不過來自美國的新班主Dan Friedkin銳意發展女足，近日公布葛迪遜公園逃過拆卸命運，重新裝修後來季會成為愛華頓女子隊的永久主場。

英格蘭女足發展腳步較美國及歐洲不少國家緩慢，女子英超（Women's Super League，簡稱：WSL）大部分球隊都是借用容量較小的男子低組別球隊的球場，今季達成聯賽6連霸的車路士女足，主場Kingsmeadow容量不足5000人。但隨着女足入場人次持續上升，阿仙奴、阿士東維拉以至利物浦近季愈來愈常共用男足主場，容量近5萬的葛迪遜成為愛華頓女足主場後，隨即讓拖肥女足成為女子英超其中一隊擁有最大主場的一隊。

愛華頓女足。（路透社）

葛迪遜下季成愛華頓女足主場

愛華頓曾贏得1997/98女足英超聯賽冠軍，2005/06球季起連續5季獲亞軍，2011年曾置身歐聯8強，可是之後沉淪一時，跌落次級聯賽作賽。至2017/18球季重返頂級聯賽，惟競爭力平平，今季在12支WSL球隊中獲第8名。

然而當地女足發展仍存很大空間，具競爭力的球隊來來去去只得車路士、阿仙奴、曼城和曼聯（今季第4位的曼城得43分，足足較第5位的白禮頓多15分），身處前列的曼聯在新班主拉傑夫明言不會投放資源發展女足下前景不明；車路士就算在主帥希思離隊接掌美國女足後再創本土豐收一季，班主不願為女子隊投放資金下亦存陰霾。最願意花錢的只得曼城一隊，其次就是歷史底蘊最深的阿仙奴，愛華頓女足近年不乏潛力優厚的年輕球員，班主如真的撥款大力發展女足，拖肥女足復興之路說不定隨時較男子隊更快。