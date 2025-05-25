跑步人誌．司徒兆殷4︱丈夫兼教練是數據達人　助她不停突破極限

司徒兆殷（Leanne）多年運動人生，問她最大成就是什麼，Leanne甜蜜回應是讓她得到一位跟她志趣相投的另一半Zero（凌梓俊）。二人都熱愛運動，她大讚Zero配合她的運動和事業，甚至事事以她為先，「好似我半年前突然返香港做嘢，他二話不說放低自己的事業，陪我回來。」

Leanne過去一年運動成績持續大爆發，跟Zero亦大有關係。

（跑步人誌．司徒兆殷系列之四）

攝影：廖雁雄（部分）



司徒兆殷（Leanne）與丈夫Zero（凌梓俊）（IG@leanne_szeto）

兩年前遇樽頸 改由丈夫當教練迎突破

Leanne說，半年前突然決定回港已經不是Zero第一次為了她放下自己，「好似之前我要去澳洲，他放低成間公司跟我過去」。Zero本身為運動醫學專業人士，同樣熱愛三項鐵人，亦愛跑山。

Leanne當年因為看物理治療認識他，二人相知相伴7、8年，結婚也兩年了，「一直不想最親的人做教練，驚嗌交」，不料兩年前在澳洲遇上樽頸，「之前畀錢請教練，不如畀老公試吓」。一試之下，想不到過去一年多成績持續突破。

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「運動方面的嗌交，通常都係佢贏」

Zero目前正攻讀博士，連研究課題《Breathing training in endurance sports》也是為幫助太太Leanne而來。Leanne多年來見證三鐵運動變化，「以前的三鐵訓練只是憑感覺，辛苦、唔辛苦，輕鬆、唔輕鬆。近5至10年全球運動科學化，愈來愈重視數據，這些正是Zero擅長的地方。」

「他是個數據型教練，會從數據中找到可以改善的地方，從中加以調節」，現在她的訓練課表都是由Zero定下，當課表改動時她有時不禁提出質疑，她說Zero會「講好多理論」，並笑稱：「運動方面的嗌交，通常都係佢贏。」

Leanne額前的頭髮常常黏着額頭不舒服，她會帶備髮捲夾好留海。（廖雁雄攝）

「我永遠的頭號粉絲」

Zero在Leanne身邊猶如一個「運動版叮噹」，對她有求必應，Leanne無論想要準備什麼賽事、達到什麼目標，Zero都有辦法為她呈上，一次又一次助她達成PB（個人最佳時間），踏上頒獎台。過去一年單計跑步，已在10公里、半馬、全馬三項距離全數PB。

Leanne很感恩有個了解她的另一半，「如果對方不愛運動，根本唔能夠理解為何我要花那麼多時間練習」，就算Zero只是愛好者，不如她那樣追求成績，同樣會時時陪伴她練習，就算是「我跑兩個圈，他跑一個圈」，已夠Leanne甜在心頭，「我得到的成績，好似係我哋一齊做出來的成果，也讓我們的感情更好，更享受大家一齊的時間。」

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Leanne丈夫Zero身兼教練和頭號粉練全力支持太太。（IG@leanne_szeto）

不過Zero不止是她不停刷新PB背後的秘密武器，還是她的頭號粉絲，她比賽的時候總是在場邊大叫：「老婆，老婆，老婆」為她打氣，「他不是叫幾下，而是幾個鐘、幾個鐘那樣不停地叫」，Leanne說到這裏不禁再次流露甜滋滋的笑容。

Leanne小時候跳芭蕾，從那時開始愛上粉紅色，常常穿上一身粉紅裝束比賽，獲支持者封她做「粉紅大佬」。Zero搞笑自稱「粉紅大嫂」，有這個願意隨她南征北討的丈夫兼教練在背後義無反顧全力支持，Leanne也能更放心地無後之憂全力衝刺。

（跑步人誌．司徒兆殷系列之四——完）