歐協聯｜貝迪斯終結117年的等待　安東尼建功領軍闖決賽淚灑球場

自從安東尼離開奧脫福﹑以借將身份加盟貝迪斯，這名巴西翼鋒脫胎換骨，與曼聯時代判若兩人，貝迪斯更以「GOAT」（史上最佳）來形容他。

貝迪斯與費倫天拿在歐洲協會聯賽4強碰頭，安東尼再攻入妙絕罰球，兩軍戰至加時階段，作客的貝迪斯憑艾薩蘇利攻入奠勝球，這支西甲球會創會117年來，首次躋身歐洲賽的決賽。



歐協聯4強首回合，貝迪斯在主場以2：1力挫費倫天拿，次回合造訪意大利，安東尼上半場射入妙絕罰球，為費倫天拿把守最後一關的前曼聯門將迪基亞鞭長莫及，先開紀錄。主隊的魯賓高辛斯（Robin Gosens）隨後即回敬兩球，雙方兩回合打成3：3平手，法定時間內未能分出勝負，進入加時決勝。貝迪斯的艾薩蘇利在加時7分鐘近射破網，為球隊攻入奠勝一球，總比數4：3險勝過關，晉身決賽，與英超的車路士爭標。

貝迪斯在1907年創會，成立117年未曾晉身歐洲賽的決賽，改寫球隊歷史，今次亦是老帥柏歷堅尼教練生涯第一次闖入歐戰決賽。

貝迪斯創會百多年來首闖歐戰決賽，眾將賽後十分激動，安東尼完場倒地流淚。回想幾個月前，這名巴西翼鋒在曼聯不獲重用，當他改披綠白間條球衣﹑轉戰西甲後，表現判若兩人，在21場攻入8球，已追平自己在曼聯單季最多的入球數字，更盛傳貝迪斯有意買斷他。安東尼在歐協聯4強連續兩回合建功，成為晉級功臣之一。

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