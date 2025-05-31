港足友賽尼泊爾決選24人 劉智樂無緣入圍 奧力斯踢走伍瑋謙
撰文：袁志浩
出版：更新：
香港足球代表隊下月5日友賽尼泊爾，決選24人名單出爐。
港足日前友賽1：3不敵曼聯，6月份將迎來兩場主場國際賽，包括5日晚友賽尼泊爾，以及下周二（10日）對印度的亞洲盃外圍賽。
港足公布友賽尼泊爾的決選24人，戰畢足總盃決賽後，東方與標準流浪球員可以候命，但兩隊守門員葉鴻輝與新入籍兵奧力斯入圍，冠忠南區守門員伍瑋謙更因此被剔走。
與友賽曼聯時相比，在該仗無份上陣的黃威、中途受傷的艾里奧、艾華頓、余煒廉與趙聡悟都落選。然而在主力鋒將艾華頓與安永佳同時缺陣下，今季港超聯華人神射手、獲頒「最佳前鋒」的劉智樂依然名落孫山。
相反，入圍的包括中鋒洛迪古斯與劉家喬，兩人今季各在港超聯上陣4次（1正選3後備），即使以連同盃賽及U22聯賽計算，他們合共上陣次數（14次）亦少劉智樂（37次）超過一半。
另外，今次重新獲召的仍有外流內地的陳晉一與吳宇曦，暫無班落的勞烈斯也上榜。港隊周一（2日）展開訓練，預計在友賽尼泊爾後，會再有一份新名單，決選球員對印度。
港足對曼聯決選名單：
守門員：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）、奧力斯（標準流浪）
後衛：周緣德（河南酒祖杜康）、鐘樂安（傑志）、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、孫銘謙（天津津門虎）、徐宏傑（雲南玉昆）、陳晉一（上海申花）、勞烈斯
中場：費蘭度、顏卓彬、陳俊樂（傑志）、李小恆（山東泰山）、尼高拉斯（大埔）
前鋒：祖連奴（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、劉家喬（理文）、黃皓雋（青島海牛）、米高（VfR Mannheim）、洛迪古斯（東方）、吳宇曦 （重慶銅梁龍）
港足半場零封曼聯 主帥讚有競爭力 祖連奴射破紅魔：夢想成真曼聯訪港｜紅魔兩小將包辦入球 3：1反勝港隊 33098人冒雨見證亞洲盃｜香港對印度銷情理想 上層票僅80元 足總：坐爆啟德曼聯對香港︱茹子楠單對單加拿祖：忍唔住笑 謝家榮屢救般奴險球香港隊對曼聯︱主教練韋斯活：享受表演賽 不會做愚蠢的事去成名