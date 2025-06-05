世界盃外圍賽免費電視直播時間表　港台32播亞洲區　HOY TV有美斯

在6月國際賽期的世界盃外圍賽，香港電台32台及HOY TV 76台會免費直播多場比賽，各位球迷可以睇免費波！香港電台32台會直播亞洲區的外圍賽，而HOY TV 76台就會直播南美洲區的外圍賽。



世界盃外圍賽南美洲區免費直播連結：HOY TV 76台

世界盃外圍賽亞洲區免費直播連結：港台

美斯（右）與阿根廷教練史卡朗尼聊天。（Getty Images）

球季完結，但一班國腳級球員仍未可放暑假，他們還要在今個國際賽期為國披甲。在6月這輪國際賽期，繼續有亞洲區及南美洲區的世界盃外圍賽，而香港的電視台會免費直播部分比賽。

港台32台免費直播世界盃外圍賽亞洲區

香港電台擁有亞洲區外圍賽的轉播權，在6月5日晚起連播3場比賽。亞洲區外圍賽第三圈分組賽只餘最後兩輪。在香港時間晚上9時45分，港台32台先有C組的印尼對中國，國足今場背水一戰。在6月5日深夜12時、即6月6日凌晨0時，港台32台則直播另一場C組比賽巴林對沙特阿拉伯。在6月6日凌晨2時15分，則會直播B組伊拉克對韓國。電視台會比賽開始前數分鐘至15分鐘開始相關節目。

印尼備戰對中國。（新華社）

在6月10日，港台32台將直播最後一輪的亞洲區外圍賽第三圈分組賽。在晚上7時，有國足對巴林的比賽。在6月10日深夜12時、即6月11日凌晨0時，港台32台將直播A組伊朗對朝鮮。在6月11日凌晨2時15分，就會直播C組沙特阿拉伯對澳洲。

國足備戰對印尼。（新華社）

HOY TV 76台免費直播世界盃外圍賽南美洲區

南美洲區的外圍賽則由HOY TV播放，在6月6日早上，76台會先在7時直播巴拉圭對烏拉圭；緊接早上9時，76台直播智利對阿根廷。阿根廷仍有37歲的球王美斯入選坐鎮，想看美斯的朋友不容錯過。

在6月11日，HOY TV 76台在早上亦有兩場直播，在7時先有烏拉圭對委內瑞拉，之後在9時30分會有秘魯對厄瓜多爾。

美斯入選阿根廷國家隊。（Getty Images）

免費足球電視直播賽程：05/06（星期四）

【32台】21:30 亞洲區外圍賽：印尼VS中國

【32台】23:53 亞洲區外圍賽：巴林VS沙特阿拉伯

免費足球電視直播賽程：06/06（星期五）

【32台】02:08 亞洲區外圍賽：伊拉克VS韓國

【76台】06:55 南美洲區外圍賽：巴拉圭VS烏拉圭

【76台】08:55 南美洲區外圍賽：智利VS阿根廷

免費足球電視直播賽程：10/06（星期二）

【32台】18:45 亞洲區外圍賽：中國VS巴林

【32台】23:53 亞洲區外圍賽：伊朗VS朝鮮

免費足球電視直播賽程：11/06（星期三）

【32台】02:08 亞洲區外圍賽：沙特阿拉伯VS澳洲

【76台】06:55 南美洲區外圍賽：烏拉圭VS委內瑞拉

【76台】09:25 南美洲區外圍賽：秘魯VS厄瓜多爾

*節目開始時間以電視台節目表公布為準

HOY TV的直播宣傳海報。（Facebook）

港台的直播宣傳海報。（Facebook）