端午節2025龍舟競賽地點｜大埔西貢設龍舟嘉年華　即睇時間及交通

5月31日星期六是端午節假期，當日港島及新界多區都舉行龍舟競賽，慶祝端午節。赤柱、香港仔、沙田、屯門、大埔及西貢在端午節皆有龍舟賽事，部分地區更會有龍舟嘉年華。這篇文章會介紹端午節當日的龍舟比賽，包括地點、時間及交通方法。赤柱、香港仔、西貢有多條巴士及小巴線連接，而大埔海濱公園雖然較偏遠，但大會提供穿梭巴士。

看龍舟的地點通常沒有冷氣，皆在河邊海邊，好天曬、落雨淋，需要做足準備。防曬用品及雨具是必備的，而且已經踏入初夏，天氣炎熱，亦建議帶備風扇仔。



【1】端午節龍舟競賽地點2025：赤柱

比賽：赤柱國際龍舟錦標賽 2025

時間：上午9時至下午5時

地點：赤柱正灘

交通：【城巴】6、 6X、63、65、73、260、973或14號到赤柱巴士總站後往赤柱警署方向步行約2分鐘//【小巴】40、52號或16號至海風徑下車 ，步行約1分鐘

今屆賽事有190支隊伍報名，爭逐不同組別的錦標，賽道長270米。赤柱國際龍舟錦標賽由朝早鬥到黃昏，下午才是戲玉。早上及中午主要舉行初賽及複賽，下午2時起連續舉行多場決賽。觀眾可以在赤柱正灘的沙灘上觀看龍舟比賽。此外，赤柱灘道的車位在比賽當日全部封閉，但可讓車輛上落客。赤柱正灘鄰近赤柱市集、赤柱海濱長廊，附近多特色食肆，亦適合順道游龍舟水的市民。

（赤柱龍舟協會官網）

（赤柱龍舟協會官網）

【2】端午節龍舟競賽地點2025：香港仔

比賽：2025香港仔龍舟競渡大賽

時間：上午9時至下午4時

地點：香港仔避風塘

交通：【城巴】38、41A、73、94A、170、70、72、77、78、107號等到香港仔海濱公園下車//【小巴】4C、4M、5、27、27A、39C、63、69X等到香港仔海濱公園下車

香港仔龍舟競渡大賽是南區的特色活動，歷史悠久，保留傳統漁村風味。比賽由中午起進入戲玉，由1時15分起舉行多場決賽，壓軸是3時50分的漁民大龍金盃錦標決賽。賽會早前派發了100張門票，憑票可到竹棚觀眾席觀賞比賽，其他市民可以在香港仔海濱公園的海傍看比賽。市民可以乘搭不同巴士或小巴路線於香港仔海濱公園下車。香港仔海濱公園鄰近香港仔市區，經行人隧道橫過香港仔海傍道便至，有商場及食肆。

（香港仔龍舟競渡大賽Facebook）

（香港仔龍舟競渡大賽Facebook）

【3】端午節龍舟競賽地點2025：沙田

比賽：沙田龍舟競賽2025

時間：上午8時至下午1時

地點：城門河

交通：港鐵沙田站或沙田圍站往城門河步行約15分鐘

由沙田體育會主辦的沙田龍舟競賽2025繼續在城門河上演，比賽河段為翠榕橋至沙燕橋之間。這是香港少有在河道上舉行的龍舟比賽，觀眾可以在城門河兩岸觀賞比賽。比賽分為小龍、中龍及鳳艇，首場比賽在早上8時上演，最後一場是中午12時55分的小龍混合金盃賽。公眾人士最理想的觀賽位置是河畔花園及富豪花園對出的一段城門河畔，當日沙燕橋會封閉。交通方面，可以從港鐵沙田或沙田圍站下車，步行約15分鐘至城門河畔。沙田市中心、河畔花園一帶都有很多食肆，看完龍舟都不少有地方用膳。

（沙田體育會有限公司Facebook）

【4】端午節龍舟競賽地點2025：屯門

比賽：2025金禧屯門龍舟競渡

時間：上午9時至下午1時

地點：屯門第四十四區青山灣避風塘

交通：乘搭輕鐵到兆禧站，沿湖安街行到湖山路，抵達屯門第四十四區聯用綜合大樓、魚類批發市場一帶

今年是屯門區龍舟競賽委員會成立50周年。賽會早前派發免費入場券，持票人士可以入場到看台觀看比賽，沒有門票的市民都可以在屯門避風塘一帶觀看比賽。當日有17場比賽，有小龍。中龍及大龍，從上午9時起開賽，壓軸是中午12時20分舉行的大龍邀請賽安達樓宇地基有限公司盃。

（屯門區龍舟競賽委員會Facebook）

（屯門區龍舟競賽委員會Facebook）

（屯門區龍舟競賽委員會Facebook）

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【5】端午節龍舟競賽地點2025：大埔

比賽：2025大埔龍舟競賽暨嘉年華

時間：上午8時30分至下午4時

地點：大埔海濱公園堤畔

交通：【九巴】72A到大昌街下車步行往海濱公園、73到大埔工業邨巴士總站下車步行往海濱公園//【小巴】26在大埔工業邨下車步行往海濱公園//大會穿梭旅遊車路線

大埔區的龍舟競賽繼續在吐露港舉行，設26場比賽，早上先舉行15場賽道為500米的中龍比賽，中午12時舉行大埔體育會盃公開賽決賽。接着，就會舉行11場賽道長300米的小龍賽事，壓軸一場是下午3時的大埔體育會盃公開賽決賽。當日，現場還會舉辦龍舟嘉年華會，包括樂高認真玩親子工作坊、《香港國安法》公布實施五周年展覽、美食街及遊戲攤位。交通方面，海濱公園位置較偏遠，附近欠缺食肆及商場，又遠離港鐵站，所以大會設穿梭巴士來往大埔市中心各地，車站包括太和、大埔墟、富亨、運頭塘、廣福、富善、大元。

（大埔龍舟Facebook）

（大埔龍舟Facebook）

（大埔龍舟Facebook）

【7】端午節龍舟競賽地點2025：西貢

比賽：西貢區龍舟競渡嘉年華2025

時間：上午8時至下午2時30分

地點：西貢碼頭海傍

交通：【九巴】92、99、299X到西貢下車、【城巴】792M到西貢下車//【小巴】1、1A、12到西貢下車

端午節當日有30場比賽，包括小龍及中龍，最早一場比賽在早上8時開始，而最後一場是下午1時的（國家安全盃）挑戰賽決賽。同場還有嘉年華，從上午10時至下午1時，於西貢海濱公園舉行。市民可以乘搭不同的巴士或小巴路線到西貢市中心，市中心有大量食肆商店，可供市民消遣及用膳。

（西貢區體育會有限公司Facebook）