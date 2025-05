計步數最準智能手錶　分析消委會測試數據　幾百元款式偏差少於2%

坊間有不少計步數儲積分的計劃,所以有一隻準確計步數的智能手錶十分重要,否則計少了步數豈不「蝕底」!消委會上星期發布了一份智能手錶的評測,38款智能手錶產品中有15款獲得4星半總評,但總評高不一定計步數準確,因為總評歸納了各方面的評分。故此,這篇文章將根據消委會估算步數測試中的數據,選出計步數最精準的幾款智能手錶。如果只求計步數準、不求量度心率及其他東西,有些總評較低的平價款式其實有驚喜表現。



消委會5月公布智能手錶測試結果,測試項目包括各款手錶估算步數的偏差。(Getty Images)

消委會的測試中,分別於步行、跑步、模擬日常生活情況下數算步數,再與放在腳上精準的計步器數據作比較,偏差愈少代表愈準確。不同品牌有不同專長,量度心率準的智能運動手錶,在量度步數方面未必好。

測試中6款計步數最準智能手錶:3款華為、2款三星

在38款測試產品中,於步行、跑步及日常生活3方面估算步數偏差皆在3%以下的智能手錶只有6款,沒有Garmin、Apple及Google的手錶,華為及三星的表現較佳。

大約價格$2499的華為WATCH GT 5 Pro計步數很準確,在測試產品中排名前列,它在步行、跑步及日常生活3方面估算步數偏差都有2%以下,分別為1.5%、0.9%、0.5%。它亦獲得消委會4星半的總評,與其他14款產品並列最高。

華為WATCH GT 5 PRO在計步數的準確度名列前茅。(網上圖片)

華為另外兩款被消委會評為總評4星的智能手錶,計步數都頗準確,例如華為Watch Ultimate在步行、跑步及日常生活3方面估算步數偏差分別為2.2%、0.3%及2.1%,但其大約售價$7899,性價比見仁見智。大約售價$3188的華為Watch D在步行、跑步及日常生活3方面估算步數偏差分別為1.8%、1.5%、2.8%。

部分華為智能手錶估算步數幾準確。測試產品與圖中產品無關。(Getty Images)

那麼合上眼買隻華為是否一定準確?消委會今次測試了6款華為智能手錶,各型號表現有差異,例如華為WATCH GT 5在日常生活的估算步數偏差有7.9%。

有兩款三星智能手錶計步數的表現都很準確,其中大約售價$1598的三星Galaxy Watch FE在步行、跑步及日常生活3方面估算步數偏差分別為2.2%、1%及1.7%。至於大約售價較高、$4798的三星Galaxy Watch Ultra更加準確,並肩華為WATCH GT 5 Pro,在步行、跑步及日常生活3方面估算步數偏差分別皆少於2%,分別為1.1%、0.6%及0.6%。

Galaxy Watch Ultra在步行、跑步及日常生活3方面估算步數偏差分別皆少於2%。(網上圖片)

消委會今次測試有3款三星的智能手錶,除上述兩款,大約售價$2298的Galaxy Watch 7在步行、跑步及日常生活3方面估算步數偏差分別為2.7%、1.2%及3.7%。這3款三星智能手錶皆得到消委會4星半總評。

CMF by Nothing Watch Pro在步行、跑步及日常生活3方面估算步數偏差分別皆少於2%。(網上圖片)

CMF by Nothing Watch Pro各項估算步數偏差少於2%

然而,講到性價比最高的計步數手錶選擇,並非三星或華為,而是大約售價$549的CMF by Nothing Watch Pro。CMF by Nothing Watch Pro只獲消委會3星半總評,因為它量度心率的表現較差,但它計步數卻非常準確,在步行、跑步及日常生活3方面估算步數偏差分別為1.1%、1.2%及1%,全部皆在2%以下,論計步數表現拍得住華為WATCH GT 5 Pro及三星Galaxy Watch Ultra。

如果不打算用來度心率、純粹用來計步數,CMF by Nothing Watch Pro會是幾好的選擇。

不少人喜歡戴智能手錶統計每日的步數。(Getty Images)

Polar估算日常生活步數表現較差

整體而言,38款測試產品在估算步行及跑步步數的準確度都不錯,尤其於跑步時的偏差較低,但估算日常生活步數的準確度就較參差,看來估算日常生活步數要求更複雜及不一樣的技術。

Garmin、Apple及Google的智能手錶名氣較大,但量度日常生活步數的表現都只屬平庸。舉例說,Google Pixel Watch 3估算步行及跑步步數的偏差只有1.2%,但日常生活步數偏差有11.9%。測試中有兩款Apple產品,Apple Watch Series 10 GPS及Apple Watch SE(Gen 2)估算日常生活步數偏差都多於10%。

Garmin的情況亦相似,今次測試有7款Garmin產品,計步行及跑步步數的表現都好好,但日常生活步數偏差皆超過5%,其中量度心率很強的Forerunner 165 Music,日常生活步數偏差高達26.5%。

在估算日常生活步數方面,表現最差的產品是Polar。今次測試有3款Polar智能手錶,包括Vantage M3、Grit X2 Pro及Vantage V3,它們估算日常生活步數的偏差全部超過50%,分別為70%、74.5%及59.2%。