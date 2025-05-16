深入研究消委會智能手錶測試　找出最強跑步錶　總評最高可能有伏

消委會昨日（15日）公布智能手錶的測試結果，在38款智能手錶樣本當中，多達15款獲得並列最高的4星半總評，但當中哪些最符合跑步所需？這篇文章將按消委會的測試數據，再排出最切合跑步需要的智能運動手錶。



消委會測試38款智能手錶，究竟哪些款式最適合跑步？（Getty Images）

跑步人士在訓練時常常望錶，監察自己心跳，因為在不同心率區間訓練有不同的效果及目標，例如在LSD（長距離慢跑）及節奏跑訓練。故此，智能運動手錶愈準確測量心跳，就愈幫到跑步人士了解自己的表現及管理訓練。

量度跑步心率最準：Garmin Forerunner 165 Music

消委會的測試包括測量38款智能手錶在量度跑步心率時的偏差，偏差愈少就代表量度的心跳愈準確。在今次報告之中，量度跑步心率偏差最少的智能運動手錶是Garmin Forerunner 165 Music，偏差只有0.6%。

Garmin Forerunner 165 Music量度靜態、步行、跑步及踩單車時心率的偏差都少於2%。（網上圖片）

這款智能手錶整體量度心跳的表現都很優秀，在靜態（1.4%）、步行（0.4%）、跑步（0.6%）及踩單車（1.3%）時的量度心率偏差皆在2%以下，在38款產品中只有它做到。消委會的總評滿分為5星，它獲得4星半，與其他14款產品並列最高，大約售價為$2699。

Garmin fenix 8 AMOLED是38款測試產品中最昂貴的，售價近1萬元。（網上圖片）

量度跑步心率第二準：Garmin fenix 8 AMOLED

第二名也是Garmin的產品，乃是Garmin fenix 8 AMOLED，量度跑步心率的偏差為1.4%，它量度步行及踩單車時的心率偏差也在2%以下，分別為1.6%及1%，但靜態心率偏差則有3.5%。它同樣獲得消委會總評4星半，但其大約售價冠絕38款測試產品，高達$9799。

在38款測試產品中，Google Pixel Watch 3量度跑步心率的偏差第三低。（網上圖片）

量度跑步心率第三準：Google Pixel Watch 3

第三名的是Google Pixel Watch 3，量度跑步心率的偏差為1.5%。它量度靜態及踩單車時的心率亦很準確，偏差皆只有1%，但步行心率偏差有4.4%。Google Pixel Watch 3都獲消委會給予4星半的總評，大約售價為$3399。

華為WATCH GT 5 PRO在量度跑步心跳及距離的準確度都名列前茅。（網上圖片）

7款測試產品量度跑步心率偏差少於3%

其餘測試產品的量度跑步心率偏差都超過2%。偏差低於3%的產品還有華為WATCH GT 5 PRO（2.6%）、Garmin fenix E（2.6%）、三星Galaxy Watch FE（2.7%）、小米Watch S3（2.9%）。在全部7款偏差低於3%的產品中，有6款獲消委會總評4星半，價格皆過千元，而餘下一款小米Watch S3獲總評4星，大約售價在千元以下。

估算距離最準：Garmin Forerunner 955

跑步心率以外，相信跑友都十分關心智能手錶量度跑步距離的準繩度，因為跑步距離的測量影響到儲里數，亦影響到配速計算。在消委會今次測試的38款產品中，估算距離偏差百分比最低的是Garmin Forerunner 955，偏差只有0.4%，大約售價$4099，獲消委會給予4星半總評，但量度跑步心率的偏差有4.2%。

Garmin Forerunner 955在38款產品中估算距離最準，但量度跑步心跳的偏差就稍大。（網上圖片）

緊隨其後的，華為WATCH GT 5 Pro及Garmin Forerunner 165 Music已在上文出現過，其中後者量度跑步心率及距離偏差皆在1%以下，表現相當優秀。

華為WATCH GT 5 及Coros Pacer 3的估算距離偏差亦只有0.7%，但量度跑步心率偏差百分比頗高，分別有10.9%及11.3%。排第六，Garmin fenix E的估算距離偏差有0.8%，而量度跑步心率偏差為2.6%，表現也不錯。

4星半Amazfit Active的量度跑步心率偏差最大

講完表現好的智能手錶，接着到表現稍遜的。Amazfit Active獲得消委會總評4星半，而且大約售價$1098，被視為性價比之選，但Amazfit Active量度跑步心率的準確度其實是38款產品中最低，偏差達14.2%。何謂偏差14.2%？假如你此刻心跳每分鐘150次，14.2%偏差代表±21.3次。

另一款總評4星半的OnePlus Watch 2，其量度跑步心率準確度排尾三，偏差有13.2%。消委會的總評是綜合所有項目再乘以不同比重，這兩款智能手錶相信有其他優勝之處，彌補了量度跑步心率的不足，所以拉到有4星半總評。換句話說，總評高的智能手錶不一定跑步好用，必須看清楚與跑步相關的細項。

Garmin≠好 部分款式偏差亦大

選購智能手錶時，別要只看品牌，還要看清楚型號。舉例說，Garmin Forerunner 165 Music在量度跑步心率及距離都很準確，不代表所有Garmin智能手錶的表現一樣好，如Garmin vivomove Trend的估算距離偏差達12.2%，又如Garmin Lily 2的量度跑步心率偏差高達14%。

值得一提的是，Withings的兩款產品沒有配備GPS，其估算的距離平均偏差則分別為34.3%及18.7%，表現較遜色。

總結而言，Garmin Forerunner 165 Music量度跑步心率及距離的偏差都少於1%，最為準確，可說是今次測試中的最強跑步錶！華為WATCH GT 5 Pro、Garmin fenix E、Garmin fenix 8 AMOLED及Google Pixel Watch 3等款式的準確度亦不錯，緊隨其後。