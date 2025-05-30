曼聯對香港免費直播連結｜賽前不足24小時公布安排　兩個台有得睇

曼聯對香港隊的表演賽免費直播，ViuTV 99台及Now TV 630台會在今（30日）晚7時半起播放賽事前瞻，曼聯對香港隊的凝皓教育挑戰盃則於晚上8時正式開波。想免費看曼聯表演賽直播的香港觀眾，今晚可以透過電視、互聯網及流動應用程式收看。



【曼聯對香港免費直播連結；8點開波！】

ViuTV 99台直播連結：https://viu.tv/ch/99

Now TV 630台直播連結：https://nowplayer.now.com/liveplayer/630

曼聯對香港隊的比賽在5月30日晚上8時舉行，曼聯球員賽前一晚到大球場訓練。（廖雁雄攝）

曼聯對香港隊的表演賽今晚8時於香港大球場舉行，電視台終於在昨晚11時公布免費直播安排，並更新節目表。ViuTV 99台及Now TV 630台會攜手直播曼聯對香港隊的比賽。

ViuTV 99台將免費直播曼聯對香港隊的表演賽。（ViuTV網站截圖）

網民早已發現ViuTV 99台的節目表虛位已待，在7點新聞報道後有超過兩小時的空檔，電視劇《光明大押》改於晚上10時15分播放，大家都估計ViuTV 99台將直播曼聯對香港隊。直至周四（29日）晚11時，ViuTV終於在社交網站公布，會在今晚免費直播曼聯對香港隊。ViuTV在宣傳中還提到，真人騷《足球女將》的螢花女足亦會在節目中亮相。同時，ViuTV亦更新節目表，在7時30分加入「凝皓教育挑戰盃 中國香港 對 曼聯」的節目。

此外，Now TV亦在周四晚11時公布，會在Now 630台免費直播曼聯對香港隊。在晚上7時半，先有賽事前瞻，到晚上8時正式開波。

曼聯周三晚到吉隆坡對東南亞明星隊，以0：1敗陣。（Getty Images）

曼聯有隊長般奴費南迪斯、主將卡斯米路、凱倫、勞基梳爾、阿密特迪亞路、阿歷真度加拿祖、美臣蒙特、高比馬恩奴等隨隊訪港。不過，哈利馬古尼、奧拿拿及達洛治因為「撞期」要到印度出席其他贊助商活動，未能訪港，另外利辛度馬天尼斯、約羅、馬沙拉奧則因傷缺陣。

曼聯今次季尾亞洲之旅有兩站，在5月28日晚上先在馬來西亞吉隆坡友賽東南亞明星隊，以0：1輸波。曼聯在5月29日搭飛機從馬來西亞抵港，晚上在大球場舉行閉門訓練。今晚踢完對港隊的表演賽後，曼聯便會馬上回英國。