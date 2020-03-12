【F1】「最佳」新人拿迪菲投威廉士圓F1夢　複製前輩史杜爾之路

成功當然需要苦幹，不過在一級方程式（F1）的世界，「父幹」亦同樣重要。 由時裝業起家，加拿大億萬富翁之子史杜爾（Lance Stroll），在2017年加入F1隨即登上頒獎台，證明自己的能力。 3年後，同樣來自加拿大的「富二代」，擁有伊朗裔血統的應屆F2總亞軍––拿迪菲（Nicholas Latifi），成為今年F1的唯一新人，但已有不少聲音認為他「未夠班」，他能否複製同鄉前輩，站上頒獎台證明自己呢？

全新一年F1賽季，並不如上季3位F2冠、亞、季軍攜手「升班」，只有伊朗加拿大混血兒拿迪菲是全新面孔。現年24歲的拿迪菲，今年取代古碧沙的位置，與佐治羅素（George Russell）一同為威廉士效力。

拿迪菲在2012年開展其賽車生涯，曾出戰F3歐洲錦標賽及雷諾3.5方程式等系列賽，而他在2016年全年參加二級方程式錦標賽（F2，前身為GP2系列賽），並多次站上頒獎台，但昔日不少對手如陸克萊、加斯利、艾邦等亦早一步轉戰F1。拿迪菲在去年F2奪得4站冠軍，最終以總亞軍完成全季賽事。拿迪菲在出戰F2期間，曾經分別成為雷諾及Racing Point的試車手，終在2020年一圓F1夢。

拿迪菲在去年F2贏得4個分站，結果以總亞軍的成績完成賽事。（Twitter截圖）

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靠強大背景贏F1席位？ 前F1車手批死「未夠班」

威廉士看中拿迪菲背後強大的「後盾」，使他終於成為F1車手，拿迪菲父親是加拿大著名的食品公司Sofina Foods Inc.主席米高拿迪菲（Michael Latifi），而他亦為車隊帶來其食品公司及加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）的贊助，亦是他贏得一席的因素之一。在拿迪菲加盟威廉士前，一度傳出他與麥拿侖「無限接近」，事關他父親的投資公司早年向麥拿侖注入2億英鎊資金，但麥拿侖的行政總裁布朗（Zak Brown）否認傳聞。

當然，外界依然認為拿迪菲是以「父幹」為他贏得F1的一個位置，前F1車手雲達加特（Giedo van der Garde）直言拿迪菲並不具備駕駛F1的質素，更指他是因為威廉士車隊需要維持車隊運作，才被迫給予他一個車手位置。

拿迪菲終於一圓F1夢，未知他能否複製前輩史杜爾當年的戰績。（資料圖片／Getty Images）

拿迪菲父親的公司Sofina當然是威廉士的贊助之一。（資料圖片／Getty Images）

若果車手自身實力不足，他的背景夠雄厚的話，絕對不難在F1找到一席位，而這個現象在F1十分常見，而Racing Point車手史杜爾（Lance Stroll）正是代表人物。

「父幹」十足的史杜爾，父親是加拿大億萬富翁羅倫斯史杜爾（Lawrence Stroll），由時裝生意起家的羅倫斯史杜爾，根據《福布斯》在今年2月統計，他擁有2.6億的身家淨值，2019年世界富豪排行榜列877位。

為加拿大食品公司主席之子，拿迪菲為威廉士車隊帶來不少贊助。（Twitter截圖）

F1 2020年車手一覽（按圖放大）

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史杜爾現時是RacingPoint車隊的其中一名車手。（資料圖片／Getty Images）

F1全新賽季賽程（按圖放大）

以金錢為兒子F1夢開路 史杜爾新人賽季登頒獎台

「有錢確實是任性」，史杜爾由2017年同樣效力威廉士開展F1生涯，並在首年的阿塞拜疆站登上頒獎台，勇奪季軍。史杜爾在2018年離開威廉士，父親為了讓兒子在F1有更好的發展，在2018年投資當時財困的印度力量（Force India），其後成為車隊老闆，而小史杜爾亦順理其章地加盟。羅倫斯在今年1月向Aston Martin注資1.82億英鎊，Racing Point將於來季易名為Aston Martin出戰F1。

拿迪菲與史杜爾兩名加拿大車手的背景相似，同樣來自加拿大，威廉士亦是二人首支效力的車隊，未知拿迪菲能否複製史杜爾的新人賽季，站上頒獎台反擊一切批評聲音。

羅倫斯史杜爾為兒子購入車隊，協助兒子在F1的發展。（資料圖片／Getty Images）