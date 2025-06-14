沙特超級盃8月香港大球場上演　C朗效力球會有份　參賽隊星光熠熠

沙特阿拉伯職業足球聯賽（Saudi Pro League）周五（13日）宣布，來屆沙特超級盃（The Saudi Super Cup）將會在香港舉行，日期為8月19至23日，地點為香港大球場。



沙特足總商業合作夥伴SMC與「森立體育」簽約，布景板上印有香港足總會徽，官方公布屆時應屆聯賽前四，包括冠軍伊蒂哈德（Al-Ittihad）、亞軍希拉爾（Al-Hilal）、季軍艾納斯（Al Nassr）與殿軍艾卡迪沙（Al-Qadsiah）都會參賽。

沙特足總商業合作夥伴SMC與森立體育簽約，布景板上印有香港足總會徽。（SMC）

當中葡萄牙球星C朗拿度仍效力艾納斯，但有指這位前鋒不會續約，未知他會否隨隊到港參賽；而前利物浦翼鋒沙迪奧文尼與前曼城後衛拉撲迪亦在隊中。

C朗現效力艾納斯。（Getty Images）

其餘三支沙特球隊同樣星光熠熠，例如伊蒂哈德的前金球獎得主賓施馬、中場尼高路簡迪、法賓奴等；希拉爾則有後衛高列巴尼、葡萄牙球員魯賓拿維斯、簡些路；艾卡迪沙的前阿仙奴中鋒奧巴美揚，均是港人熟悉的名字。

賓施馬助伊蒂哈德贏得應屆沙特聯賽冠軍。（Getty Images）

沙特超級盃2012年起舉辦，2022年起由兩隊增至四隊角逐，過去曾在英國倫敦、阿聯酋阿布扎比舉辦，今次是首次來到東亞地區上演。