C朗沙特聯獻超離譜射門 遭反勝諷隊友瞓着 極大可能四大皆空
撰文：袁志浩
出版：更新：
C朗拿度上周在亞冠精英聯賽尾段錯失入球機會，間接導致艾納斯不敵川崎前鋒出局，這支沙特球隊回到本土聯賽，即迎戰由賓施馬率領的伊蒂哈德，結果遭遇兩連敗。
艾納斯今場焦點落在沙迪奧文尼身上，這位前利物浦球星上半場先入球再助攻，為球隊領先2：0。不過換邊後早段賓施馬的頭槌吹起伊蒂哈德反勝的號角，加上隊友尼高路簡迪的遠射，追至2：2平手。
戰至第94分鐘，艾奧亞（Houssem Aouar）更助伊蒂哈德絕殺，最終艾納斯輸2：3，聯賽只餘下四輪，落後榜首的伊蒂哈德11分，奪冠機會微乎其微。
艾納斯現排聯賽第四位（60分），由於沙地聯賽只有冠、亞軍可獲下季亞冠精資格，而暫排聯賽第三位的吉達艾阿里（61分）早前贏得應屆亞冠精，自動取得下季入場券，即C朗與艾納斯本季有可能四大皆空，兼無法晉身來季亞冠精。
C朗今場風頭完全被賓施馬與隊友文尼蓋過，全場乏善可陳，11分鐘一次招牌式左路扣大位右腳勁射，走向更偏離目標得十分誇張，連他自己也不禁苦笑。
身為艾納斯隊長，C朗在球隊失波後一度向隊友擺出「瞓覺」姿態，遭絕殺後又在場上憤怒揮手，結果引起球迷紛紛在社文網站上表達不滿。
有網民表示：「他錯失了這麼多機會，卻仍在怪責隊友。」也有人稱：「他才應該是要睡醒的那一位。」
甚至有球迷認為，C朗應該被剝奪隊長職務，「看看我們這位愛哭的隊長，他應該現在就離隊！」另一位網民說：「他揮手的樣子好像自己本賽季做了什麼貢獻似的。」、「他騙了艾納斯整整3年，拿走了超過9億美元。」
亞冠精英盃︱C朗門前失機艾納斯4強負川崎前鋒 對手開心如像打機Youtuber IShowSpeed是誰？20歲網紅擁C朗主題跑車 遭遊戲商封禁IShowSpeed訪港｜遊維港識朋友學功夫 直播逾9小時粉絲逼爆港九歐國聯｜C朗拿度將功補過領葡萄牙晉級 主射十二碼被舒米高接實C朗40歲生日豪言「我是史上最佳」 給麥巴比忠告霸氣盡現︱足球C朗博物館7月開幕登陸尖沙咀K11 MUSEA 另設兩店售親筆簽名商品C朗冧莊最佳中東球員惹熱議 稱仍愛着曼聯：問題不在教練身上C朗零下廿度竟浸冰水 帶5孩到芬蘭聖誕老人村賀佳節︱足球熱話