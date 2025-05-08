C朗沙特聯獻超離譜射門　遭反勝諷隊友瞓着　極大可能四大皆空

C朗拿度上周在亞冠精英聯賽尾段錯失入球機會，間接導致艾納斯不敵川崎前鋒出局，這支沙特球隊回到本土聯賽，即迎戰由賓施馬率領的伊蒂哈德，結果遭遇兩連敗。



艾納斯今場焦點落在沙迪奧文尼身上，這位前利物浦球星上半場先入球再助攻，為球隊領先2：0。不過換邊後早段賓施馬的頭槌吹起伊蒂哈德反勝的號角，加上隊友尼高路簡迪的遠射，追至2：2平手。

C朗今仗完全被賓施馬比下去。（Getty Images）

戰至第94分鐘，艾奧亞（Houssem Aouar）更助伊蒂哈德絕殺，最終艾納斯輸2：3，聯賽只餘下四輪，落後榜首的伊蒂哈德11分，奪冠機會微乎其微。

艾納斯現排聯賽第四位（60分），由於沙地聯賽只有冠、亞軍可獲下季亞冠精資格，而暫排聯賽第三位的吉達艾阿里（61分）早前贏得應屆亞冠精，自動取得下季入場券，即C朗與艾納斯本季有可能四大皆空，兼無法晉身來季亞冠精。

C朗今場風頭完全被賓施馬與隊友文尼蓋過，全場乏善可陳，11分鐘一次招牌式左路扣大位右腳勁射，走向更偏離目標得十分誇張，連他自己也不禁苦笑。

身為艾納斯隊長，C朗在球隊失波後一度向隊友擺出「瞓覺」姿態，遭絕殺後又在場上憤怒揮手，結果引起球迷紛紛在社文網站上表達不滿。

有網民表示：「他錯失了這麼多機會，卻仍在怪責隊友。」也有人稱：「他才應該是要睡醒的那一位。」

甚至有球迷認為，C朗應該被剝奪隊長職務，「看看我們這位愛哭的隊長，他應該現在就離隊！」另一位網民說：「他揮手的樣子好像自己本賽季做了什麼貢獻似的。」、「他騙了艾納斯整整3年，拿走了超過9億美元。」