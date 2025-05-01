亞冠精英盃︱C朗門前失機艾納斯4強負川崎前鋒　對手開心如像打機

亞冠精英盃四強C朗拿度在陣的沙特球隊艾納斯大戰日本的川崎前鋒，艾納斯前線不止擁有C朗，還有沙迪奧文尼和曾效力阿士東維拉的杜蘭（Jhon Durán），賽前被看高一線。

不過川崎前鋒全場領放，就算一度被文尼的入球追平1：1，終以3：2擊敗艾納斯晉身決賽。C朗末段其實有機會拯救球隊，不過他在門前6碼失機。



亞冠精英盃︱艾納斯4強負川崎前鋒出局，C朗十分失望。（路透社）

C朗補時「撻Q」射失 艾納斯四強止步

當球隊落後2：3，補時5分鐘C朗近門擁有入球黃金機會，他當時已扭過川崎前鋒門將山口瑠伊，C朗卻未能完成簡單任務，門前6碼無遮無擋下左腳「撻Q」射失。

這是艾納斯最後一次入球機會，C朗未能領軍平反敗局，四強止步，他在完場時為自己的失誤感到憤怒，身體語言盡顯不滿之情。

亞冠精英盃︱C朗近門失機一刻。（截圖）

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40歲的C朗表現已遠遠不及全盛時期，像今仗這樣「身體不聽話」的情況不時出現。事實上今仗他已經非常賣力演出，可惜已時不予我。自從他兩年半前離開曼聯轉投艾納斯，他只在2023年贏過無甚份量的阿拉伯球會冠軍盃（Arab Club Champions Cup），一直未能染指最重要的沙特本土聯賽和亞冠精英盃。

不過他為艾納斯108次上陣便攻入97球，維持相當高入球率，上季聯賽以35球獲得沙特聯賽金靴獎。

亞冠精英盃︱伊藤達哉為川崎前鋒先開紀錄入球起腳一刻。（Getty Images）

川崎前鋒球員：「感覺就如打機一樣」

C朗與文尼和一眾艾納斯隊友的失望，與川崎前鋒眾將的狂喜，猶如天堂與地獄。開賽10分鐘便為川崎先開紀錄的伊藤達哉賽後稱：「艾納斯擁有C朗拿度、文尼這些大牌球員，比賽有些時刻真是很難踢。

他們的進攻很順暢，不過今晚能在球場上跟他們一起已經夠我開心。」他對今仗的形容非常有趣，「我們在進場前，他們就在我身邊。感覺就如是打機一樣。」