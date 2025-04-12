沙拿拒沙特10倍人工留隊　英國媒體披露合約細節｜英超

利物浦球星穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）周五（11日）與球會續約兩年至2027年夏天，相信令不少紅軍球迷安心。

早前傳出有沙特球會打算用10倍人工邀請沙拿加盟，多間英國傳媒在他續約後均證實消息，但沙拿仍拒絕「肥約」，選擇小幅加薪留在利物浦。



雖然獲沙特球會開出豐厚條件，不過沙拿仍決定續約留在利物浦。（Getty Images）

沙特開出合約總金額達5億英鎊

利物浦周五在官網宣布續約消息，雖未公布合約細節，不過多間英國傳媒報道，沙拿今次並非如之前所報道般減薪留隊，而是由周薪37.5萬英鎊加至40萬英鎊，年薪超過2000萬英鎊，《每日郵報》指合約總金額為5000萬英鎊。

本周稍早時，瑞士天空體育表示有沙特球會為沙拿開出10倍薪酬條件邀約，BBC最新消息指總金額達5億英鎊，但沙拿將抱負置於金錢之上。

沙拿今季表現非常出色，惟歐聯不敵巴黎聖日耳門而16強止步。（路透社）

沙拿今季各項賽事45次上陣入32球，其中27個英超入球，令他在今季英超射手榜遙遙領先。他公開表示：「續約是因為我相信，我們能一起贏得更多的重要錦標。請繼續支持我們，我們會全力以赴，希望未來可以贏得更多。」

希望保持狀態幫助國家隊

BBC續指他相信自己還要在歐洲完成更多成就，包括助利物浦贏得今季英超及再奪歐聯，也希望贏得金球獎。沙拿今季一度被視為金球獎熱門之一，也在2019年及2022年躋身排名前五。

BBC指沙拿希望保持狀態，以帶領國家隊在未來兩項大賽取得好成績。（路透社）

不過這些成就以外，他留隊其中一個關鍵因素是希望通過在頂級賽事效力，以繼續保持狀態，幫助埃及國家隊在之後的2026世界盃和2025非洲國家盃取得好成績。

埃及在世界盃未曾進入過16強，非洲國家盃則贏過7次冠軍，包括2006至2010年間三連冠，不過沙拿進入國家隊後，兩次率隊闖入決賽都未能取勝。

足球之外，報道指他妻子Magi及女兒Makka 、Kayan都很享受在默西塞德郡的生活。