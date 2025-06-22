大欖郊野公園行山｜青龍頭行圓墩郊遊徑 吉慶橋接南坑排古道落山
撰文：CATT’S BLOG
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天文台預報今周天氣不太穩定會有雨，小組山線選了青龍頭起步行圓墩徑，青龍頭96M小巴總站集合。
（出發時間：2025年5月28日）
早上天陰未有下雨，搭車到青龍頭，在村口茶室吃過早餐，9時40分人齊起步，沿村車路上行，入大欖郊野公園範圍，向上經車路入民安隊營地，接入圓墩徑至岔口，續走中間一條圓墩徑山路至岔口，轉左入大欖自然徑至吉慶橋大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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休後上行一段大棠山道，右邊轉入南坑排古道出南坑排村搭車出元朗下午茶，今日走了13公里，四個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
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建議放入背囊的行山裝備：
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