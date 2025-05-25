港島行山｜漫步香花徑上紅香爐峰 賞維港靚景途中打卡香蕉石
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
周三天晴，天氣開始炎熱，小組到香港行紅香爐峰，輕鬆拍拍照，北角港鐵站B4出口集合。
（出發時間：2025年4月30日）
早上相約友人在北角早餐，9點30在北角站B4出口集合，人齊過對面沿石級路上行香花徑，途經賽西湖公園、樹仁大學、英基國際學校，步至煤氣公司，跨過欄杆沿小路上接金督徑，前行少許有岔路右入紅香爐峰，拍過照返回馳馬徑，對面上石級左走林路過香蕉石林，拍照後覓路下小馬坑大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+51
休後下行返回金督徑，沿徑走至柏架山道，沿路下山經紅樓返回鰂魚涌，今日路線輕鬆，7km多，四小時完！
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+28
【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
+5
建議放入背囊的行山裝備：
+13
港島行山｜連走渣甸山畢拿山俯瞰大潭水塘 下山順探紅屋出鰂魚涌港島行山｜黃泥涌水塘公園起步上渣甸山 一覽維港兩岸景色西貢行山｜萬宜凹上擺頭墩看海景 打卡曝罟灣堤圍兼遊上窰文物館鳳凰徑行山｜漫步第4段賞絕色風光！昂坪遠眺石壁水塘港珠澳大橋鳳凰徑行山｜第3段熱門朝聖路徑登凰鳳山 影雲海要留意兩項資訊
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】