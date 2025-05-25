港島行山｜漫步香花徑上紅香爐峰　賞維港靚景途中打卡香蕉石

撰文：CATT’S BLOG
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周三天晴，天氣開始炎熱，小組到香港行紅香爐峰，輕鬆拍拍照，北角港鐵站B4出口集合。
（出發時間：2025年4月30日）

早上相約友人在北角早餐，9點30在北角站B4出口集合，人齊過對面沿石級路上行香花徑，途經賽西湖公園、樹仁大學、英基國際學校，步至煤氣公司，跨過欄杆沿小路上接金督徑，前行少許有岔路右入紅香爐峰，拍過照返回馳馬徑，對面上石級左走林路過香蕉石林，拍照後覓路下小馬坑大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後下行返回金督徑，沿徑走至柏架山道，沿路下山經紅樓返回鰂魚涌，今日路線輕鬆，7km多，四小時完！

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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