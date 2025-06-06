鳳凰徑行山｜第6段短程漫步萬丈布至大澳　遠眺大澳及港珠澳大橋

鳳凰徑第六段｜本段雖然是鳳凰徑最短的一段，但由於多數為續走上段，所以到尾段斜坡時，往往除了感到沉悶，也會感到小腿的肌肉繃緊所引起的疼痛。天氣潮濕或下雨後走在斜坡上，要步步為營。

長度：2.5公里 時間：1小時



標距柱：L050 - L055

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這段是昔日由萬丈布通往大澳的古道，離開龍仔悟園後，沿地圖牌的小徑下行，不久後會到達第一個亭「能任亭」，亦會見到由萬丈布伸延到此的部份石砌古道。繞尖峰山的山麓走過，大澳道就在山腳下，而遠望仍可見到羌山的山谷景致。見到第二個亭，名為「凌風亭」，在此可俯瞰整個大澳全景。沿斜坡下行，不久會到達南涌村。

龍仔悟園（野外動向授權使用）

龍仔悟園是上海紡織商人吳氏於60年代所購建。園中設計成中式庭園，建有九曲橋、蓮花池、涼亭、山石等，更有「小西湖」的美譽。吳氏的後人後來開放庭園於遊人參觀，蓮花池內曾經餵養了不少鯉魚，從前的遊人愛到此賞魚賞花。惟現今這個極富歷史文化色彩之地已被廢棄，令遊人感到唏噓。

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交通資料

起點：乘搭新大嶼山巴士1號（於梅窩碼頭上車）或11號（於東涌市中心上車），在龍仔站、看見觀音寺牌坊後下車。

終點：乘搭新大嶼山巴士1號（至梅窩碼頭）或11號（至東涌市中心）；或乘搭渡輪至屯門碼頭，但班次十分疏落。



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鳳凰徑第六段：萬丈布＞大澳】

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