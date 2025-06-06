鳳凰徑行山｜第6段短程漫步萬丈布至大澳 遠眺大澳及港珠澳大橋
撰文：野外動向 HK Discovery
出版：更新：
鳳凰徑第六段｜本段雖然是鳳凰徑最短的一段，但由於多數為續走上段，所以到尾段斜坡時，往往除了感到沉悶，也會感到小腿的肌肉繃緊所引起的疼痛。天氣潮濕或下雨後走在斜坡上，要步步為營。
長度：2.5公里 時間：1小時
標距柱：L050 - L055
點擊下圖看看鳳凰徑第六段特色風光！
+4
這段是昔日由萬丈布通往大澳的古道，離開龍仔悟園後，沿地圖牌的小徑下行，不久後會到達第一個亭「能任亭」，亦會見到由萬丈布伸延到此的部份石砌古道。繞尖峰山的山麓走過，大澳道就在山腳下，而遠望仍可見到羌山的山谷景致。見到第二個亭，名為「凌風亭」，在此可俯瞰整個大澳全景。沿斜坡下行，不久會到達南涌村。
龍仔悟園是上海紡織商人吳氏於60年代所購建。園中設計成中式庭園，建有九曲橋、蓮花池、涼亭、山石等，更有「小西湖」的美譽。吳氏的後人後來開放庭園於遊人參觀，蓮花池內曾經餵養了不少鯉魚，從前的遊人愛到此賞魚賞花。惟現今這個極富歷史文化色彩之地已被廢棄，令遊人感到唏噓。
香港「動物山」大集合：（按圖放大）
+14
交通資料
起點：乘搭新大嶼山巴士1號（於梅窩碼頭上車）或11號（於東涌市中心上車），在龍仔站、看見觀音寺牌坊後下車。
終點：乘搭新大嶼山巴士1號（至梅窩碼頭）或11號（至東涌市中心）；或乘搭渡輪至屯門碼頭，但班次十分疏落。
【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
+5
鳳凰徑行山｜第5段越過數個山峰觀音山靈會山 尾段到達龍仔悟園鳳凰徑行山｜漫步第4段賞絕色風光！昂坪遠眺石壁水塘港珠澳大橋鳳凰徑行山｜第3段熱門朝聖路徑登凰鳳山 影雲海要留意兩項資訊火炭行山｜港鐵站上長瀝尾似走入原始森林 經大松古道荔枝山落山深圳行山單車遊｜龍崗雪竹徑公園開放騎行！親子遊打卡不二之選深圳行山｜打卡新景點紅崗公園！漫步超美森林步道270°賞魔幻街景
【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鳳凰徑第六段：萬丈布＞大澳】
【野Guide】多元化網上雜誌平台！以【香港人視野・香港人足跡】的理念去探索世界，俾喜歡行山露營、運動跑步、綠色生活、生態保育同深度旅遊嘅你！