鳳凰徑行山｜第5段越過數個山峰觀音山靈會山　尾段到達龍仔悟園

鳳凰徑第五段｜本段要越過數個山麓，包括觀音山、羌山、靈會山，然而每越過一個山峰的感覺和景觀亦不同。

長度：7.5公里 時間：3小時



站在各個山頭，可以鳥瞰整個大嶼西面和多個海灣的絕美景致，遠觀各個隱藏在綠林叢中的禪院。尾段到達龍仔悟園，那裡曾一度美不勝收，可惜近年已經荒廢，予遊人無限唏噓。

標距柱：L035 - L050

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導賞點

於深屈道出口，馬路對面的小徑緩緩踏上觀音山。人在小徑上，可以看到不遠處的鳳凰山和在山谷間的寺院。見到位於標距柱L036的分岔口，向右續走觀音山，左方的小徑則通往羌山郊遊徑。繞過山後，視野一轉，整個石壁水塘就在腳下。越過上方的巨石後，便見圓頂的觀音山。高434米的觀音山又名「膝頭哥山」，原因是從昂平觀望貌如其名。觀音山上有極佳景觀，遠及大澳和羌山。

羗山山頂望向靈會山（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

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下行不久，遠望羗山多個山頂，小徑蜿蜒於青翠的山坡上。越過第二個山坡後，後方是美麗的大浪灣沙灘，更可見到渡輪為海天一色的圖畫劃過一道道銀光。到達第二個山坡，便看到羌山上的測量墩和木牌。羌山高459米，因為從大澳遠望貌似羗，因而命名。沿山脊下行到標距柱L041，會看到一個分岔點，按指示牌可直行到萬丈布，或續行鳳凰徑到靈會山。

靈會山頂望向一片翠綠山脈（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

通往靈會山的小徑上，可以見到突出的白角和狗嶺涌。白角一偶的海水由綠轉向黃，恍如仙外之地。穿過高490米的靈會山後，於分水坳可遠觀高466米的大磡森，按指示路牌前往龍仔悟園。不久，小徑旁有一個水潭，還有小徑通往萬丈布營地，而上方可以見到慈興寺和著名的飛龍。離開營地接走小泥小徑，見到分岔口應向左行，小路亦會接回營地入口和通往水澇漕的路段。見到標距柱L049轉入林路下行到龍仔悟園。龍仔悟園於平日不會對外開放，雖然有遊客會嘗試硬闖，但由於日久失收，某些路段已變得十分危險。

慈興寺建於1930年，有一座黃色的飛龍雕塑。據說是為了化解該寺的不利風水而建。飛龍雕塑長約6公尺，盤踞在大石上。沿寺旁的明顯小徑便可到。

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交通資料

起點：乘搭新大嶼山巴士1號、2號、N1號（於梅窩碼頭上車）、11號或23號（於東涌市中心上車），在深屈道站下車。

終點：續走第六段；或沿羌山郊遊徑行至大澳道，在龍仔站乘搭新大嶼山巴士1號（至梅窩碼頭）或11號（至東涌市中心）。



【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鳳凰徑第五段：深屈道＞萬丈布】

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