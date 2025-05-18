西貢行山｜萬宜凹上擺頭墩看海景 打卡曝罟灣堤圍兼遊上窰文物館
撰文：CATT’S BLOG
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四月份天氣開始回暖，早、晚較清涼，小組趁未太熱去行下林路上擺頭墩，西貢碼頭94號巴士站集合。
（出發時間：2025年4月16日）
早上天晴，與友在西貢全記吃過早餐，上94號巴士搭至上窰站下車，沿車路步至萬宜凹，右邊護土牆入林路上204米擺頭墩，沿林路下山至岔口，走右邊林路下行接上窰郊遊徑步至南風灣營地大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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休後沿郊遊徑前行，經廢村步出曝罟灣漁塘堤圍打卡，拍過照返回上窰郊遊徑，經起子灣出上窰民俗文物館，看過灰窰沿北潭涌自然徑出發記士多，到巴士站等車離開。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
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建議放入背囊的行山裝備：
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