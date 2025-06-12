世界盃外圍賽｜烏茲別克首闖決賽周普天同慶　職球員賽後獲贈大禮

烏茲別克在世界盃亞洲區外圍賽提早一輪鎖定明年美加墨世界盃的席位，史上首次晉級決賽周，最後一輪主場對卡塔爾成為例行公事，結果烏國3球淨勝對手。完場哨子聲響起後，烏茲別克的職球員更獲贈大禮。



烏茲別克在最後一輪世盃外於主場3球擊敗卡塔爾。（路透社）

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當烏茲別克作客守和阿聯酋後，這個中亞國家率先晉級，史上首度晉身世界盃決賽周。最後一輪回歸主場，結果烏茲別克3球擊敗卡塔爾，以一場勝仗與主場球迷一同慶祝。

烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）今仗亦是座上客之一，與斯洛伐克及保加利亞的元首一同觀戰。米爾濟約耶夫在完場後，親自走進草地，向職球員送上大禮，40架電動車駛進球場，人人有份，永不落空，各人獲贈一架，根據外媒報道，這是中國品牌比亞迪的電動車。

完場後，40架電動車駛進場內。（路透社）

烏茲別克國家隊職球員獲贈一人一架電動車。（路透社）

「他們為了實現世界盃的夢想，展現勇氣及堅持，我們終於夢想成真了。這項成就可以更團結國民，激勵一眾年青人追逐更遠大的目標。」米爾濟約耶夫同時認為，打入世界盃可以提升烏茲別克的國際形象。

烏茲別克自2018年大力推動足球，在國內設立14間足球學校，全力培訓青訓，短短數年已收到成效，上年首次獲得巴黎奧運入場券已經證明賽力，如今終於得償所願，晉身世界盃。近年不少烏茲別克球員登陸五大聯賽，包括效力曼城的古辛洛夫（Abdukodir Khusanov）﹑羅馬的蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）等，可見烏國足球水平逐漸走向國際。