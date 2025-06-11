羅馬王子風采依然　托迪半場笠死門將　正認真考慮復出︱足球熱話

「羅馬王子」托迪（Francesco Totti）外型俊朗踢法瀟灑，而且一生只曾效力羅馬一隊，長年深受球迷愛戴，他早在2017年已退役，日前一場元老賽，48歲的托迪即使身材不再精瘦，但腳法依法瀟灑，趁對手門將費爾稍為站出龍門線，施展一記精彩過半場笠射入網，獲現場球迷起立鼓掌致敬。



意甲退役巨星元老賽星光熠熠

元老賽由專門報道名宿消息的意大利網站Operazione Nostalgia主辦，在帕爾馬主場Ennio Tardini Stadium上演，曾效力帕爾馬的名宿和一眾意大利和海外巨星齊登場，阿祖安奴（Adriano）、蘇拿（Gianfranco Zola）、甸奴巴治奧（Dino Baggio）、費爾（Sebastien Frey）代表A.C.Sombrero一方，托迪、華朗（Juan Sebastian Veron）、費奧利（Stefano Fiore）、彭路基（Christian Panucci）等代表F.C.Rabona，曾效力帕爾馬一年、年屆59的保加利亞一代球王史岱哲哥夫（Hristo Stoichkov）亦有登場。

一班曾在意甲叱吒風雲的足球巨星，個個身材都至少漲大數個碼，幾乎個個都一頭白髮和鬍子花白，然而看到他們聚首一堂再次馳騁綠茵場，球迷回憶立即「返晒嚟」。

【托迪半場笠死費爾連環圖】

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48歲托迪寶刀未老 未過半場超遠射笠死門將入波

他們也許老了，慢了，個個身前有個大肚腩，一有足球在腳魔法猶在。退役8年的托迪，身型沒有大變，足球視野和意識仍然超班——半場附近接到皮球，看準門將費爾稍為站離龍門白界線，果斷在半場線後起腳施展笠射，皮球直飛龍門，費爾嘗試回後撲救，但皮球剛好越過他手頂擦楣而入。

入球後他被一班隊友包圍慶祝，鏡頭一轉，變成大胖子「被笠死」的費爾笑得尷尬。名宿友賽最正的地方就是入球一定多，托迪為F.C.Rabona射成2：1，但雙方最終踢成7：7和氣收場。

托迪和蘇拿依然有型。（IG@Operazione Nostalgia）

獲意甲球會邀出山 正認真考慮復出

托迪寶刀未老，他還披露有支意甲球隊早前曾嘗試找他出山踢到季尾，相信說的是法比加斯帶領的科木（Como），但他拒絕了，托迪說他認真在考慮復出賽場的可能，「不，這不是笑話。我有點認真對待的，再看看吧，出面有一、兩支球隊都在問我。」

「看看我的腦袋跟我說什麼，但最重要的是我的身體，要視乎它的反應。我的頭腦已有答案，誰知道明年會帶來什麼。」