利物浦1.5億歐元破紀錄購華迪斯快將成事　轉會市場閃電連環出手

利物浦求購利華古遜天才中場華迪斯（Florian Wirtz）取得重大進展，「轉會大神」羅曼奴消息指，利物浦已口頭同意向利華古遜付出總值1.5億歐元（約1.26億英鎊）收購，只待通過體測及正式簽約。



華迪斯料快將加盟利物浦，繼續與費林邦做隊友。（Getty Images）

利物浦今夏轉會市場閃電連環出手

利物浦今夏在轉會市場行軍迅速，失去阿歷山大阿諾特，球季一完即以3500萬歐元（約2960萬英鎊 ）簽入利華古遜右翼衛費林邦（Jeremie Frimpong），並隨即向般尼茅夫左閘卻基斯（Milos Kerkez）埋手。意想不到的是，紅軍同時追逐拜仁慕尼黑和曼城的目標、22歲的德國天才中場華迪斯。

出乎意料地，曼城率先因「價格太高」退出競逐，而拜仁一方亦表態「承認落敗」，在華迪斯本人屬意利物浦下，只待紅軍與利華古遜洽談價錢。

利物浦今夏目標：

1. 簽入費林邦（已加盟）

2. 簽入卻基斯（傳接近落實）

3. 簽入華迪斯（傳接近落實）

4. 2000萬英鎊以上出售基利靴（1800萬英鎊售予賓福特）



利物浦與利華古遜為華迪斯轉會已持續講價數周。（路透社）

利華古遜3度拒絕利物浦出價 終極出價1.5億歐元傳獲接納

交易未如收購費林邦時順暢，利華古遜開價1.5億歐元起跳，利物浦表明不會付足這個金額，頭3次出價均遭拒絕，揚言只會再作最後一次出價，一度引來交易失敗的憂慮。

德國《圖片報》消息指，利物浦向利華古遜作出終極出價，宣稱紅軍提出1.4億歐元（約1.18億英鎊）固定轉會費、另加1000萬歐元（約800萬英鎊）「可望實現」的浮動附帶獎金條款，費用分期5年支付，料會獲得接受。

上述說法跟「轉會大神」消息近似，羅曼奴指，「利物浦已跟利華古遜口頭同意一個連同附帶條款可達1.5億歐元的交易」，並表示華迪斯兩星期前已同意利物浦提出的個人條款，交易可望日內落實，只待華迪斯進行體測及簽約。

華迪斯勢成今夏轉會「標王」。（Getty Images）

利物浦《迴聲報》聲稱交易未落實

羅曼奴已作出著名的「here we go」改圖，顯示交易已成事，不過利物浦《迴聲報》引述兩間球會消息人士指出，交易尚未完成。利物浦一周前的第三次出價包括1.18億歐元（約1億英鎊）固定轉會費，另加1654萬歐元（1400萬英鎊）附帶條款，《迴聲報》稱利華古遜尚未正式拒絕，兩會正為達成交易持續洽談。

該報指，兩會對1.18億歐元（約1億英鎊）固定轉會費已有共識，餘下要傾談的只是交易的結構以及浮動獎金條款總值，一旦達成協議，便只待華迪斯完成正式轉會手續。如此一來，就算是《迴聲報》的說法，華迪斯加盟利物浦只是時間問題。

利物浦已購入20歲的匈牙利年輕門將彼斯（Armin Pecsi）作為球隊3號門將。（Getty Images）

華迪斯將創英超及德甲轉會紀錄 勢成今夏標王

兩球會已為交易洽談數周，期間利物浦已成功出售基利靴予賓福特，並購入20歲的匈牙利年輕門將彼斯（Armin Pecsi）作為球隊3號門將。基利靴離隊投賓福特，上季加盟後借回華倫西亞的馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）會成為來季2號門將。

華迪斯保證至少1億英鎊的轉會費，肯定成為利物浦歷來最貴收購，超越紐尼斯（Darwin Nunez）3年前加盟最高可達的8500萬英鎊。假如落實以1.5億歐元（約1.26億英鎊）加盟，更會超越卡些度（Moisés Caicedo）2023年以1.15億英鎊從白禮頓轉投車路士創下的英超最高轉會費紀錄。