世界女排聯賽香港站｜免費直播連結及賽程 中國女排黃金時間出擊
撰文：普利森
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FIVB世界女排聯賽已經開鑼，中國女排將於2025年6月18至22日在啟德體藝館，與日本女排、意大利、泰國、保加利亞及捷克爭奪世界女排聯賽香港站錦標，HOY TV將會全程免費直播。
除了香港站，2025年6月16及17日，HOY TV亦會重溫北京站中國對比利時及中國對土耳其兩場大戰。
世界女排聯賽香港站免費直播
世界女排聯賽電視直播日期及賽程
6月18日（星期三）
下午1:30 保加利亞Vs意大利 HOY 76台
下午5:00 泰國Vs日本 HOY 76台
晚上8:30 捷克Vs中國 HOY 77台
6月19日（星期四）
下午5:00 泰國Vs意大利 HOY 76台
晚上8:30 保加利亞Vs中國 HOY 77台
6月20日（星期五）
下午5:00 保加利亞Vs捷克 HOY 76台
晚上8:30 日本Vs意大利 HOY 77台
6月21日（星期六）
下午4:30 捷克Vs泰國 HOY 76台
晚上8:00 日本 對 中國 HOY 77台
6月22日（星期日）
下午1:00 保加利亞Vs泰國 HOY 76台
下午4:30 捷克Vs日本 HOY 76台
晚上8:00 中國Vs意大利 HOY 77台
HOY TV網上免費直播連結：https://hoy.tv/
世界女排聯賽北京站免費重溫日期及賽程
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