世界女排聯賽香港站｜惠若琪期待中國隊新陣容　寄語球迷要有耐性

FIVB世界女排聯賽香港站將在今年6月再度上演，今日（3日）舉行記者會，中國女排名將惠若琪是嘉賓之一。今年賽事除了場地不一樣，由紅磡體育館移師至啟德體育園體藝館，中國女排的陣容同樣耳目一新，大量新血被徽召，惠若琪當然期待這支中國隊的表現。



保琳婕、惠若琪、楊珺菁﹑木村沙織一同為世界女排聯賽香港站造勢。（廖雁雄攝）

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世界女排聯賽香港站將在下月上演，大會邀請中國女排名將楊珺菁、惠若琪、日本前隊長的木村沙織及泰國的保琳婕來港，為賽事造勢，4位名將日前造訪海洋公園探熊貓，今日一同出席活動，與球迷們近距離互動。

中國女排在巴黎奧運8強止步後，進入大換血時期，帥印由趙勇接掌，早前公布的大名單中，除了龔翔宇、王媛媛、王夢潔﹑李盈瑩4支具經驗球員外，其他皆是年輕小將，意味中國女排甚有可能以新面貌與香港球迷見面。

惠若琪對中國女排新陣容有信心。（廖雁雄攝）

作為中國女排前隊長﹑里約奧運金牌成員之一的惠若琪，上年以技術代表助理身份參與香港站，今年則前往加拿大站，而無法再度來港。談及嶄新的中國女排，她在台上表示她們需要時間磨合，寄語球迷要有耐性。

「今次有很多年輕的小將加入，新血為球隊注入活力，感覺很有朝氣，我當年在17歲加入國家隊，所以我感受到她們的緊張及興奮感。雖然小將是新血，但她們各自在19歲﹑21歲以下梯隊的佼佼者，很多球員都甚有潛質，只要累積更多經驗及時間磨合就好。」

中國女排新陣容以年青小將為主，惠若琪還是對後輩們有信心，「全新的陣容或許比較稚嫩，但初出茅廬的小將也有毫不畏懼的感覺，而對手亦不太了解這一支中國隊，我覺得還是很相信她們吧，期待她們的首戰，如有機會我都想現場看，現場感受一下這支球隊的改變。」惠若琪認為，換血是大勢所趨，而她亦期待新教練趙勇為球隊帶來的變法。

（趙子晉攝）

前日本隊長木村沙織退役後，未有擔任排球相關的工作，但她的人氣甚高，不少球迷手持她的球衣，縱然言語稍為不通，但木村笑容搭夠，她更與楊珺菁、惠若琪大談「湊仔經」。木村沙織對球迷的熱烈歡迎感意外，「今次看到不少支持我的香港球迷當然意外，香港球迷一向十分支持日本隊，每次我們來到就像返回主場一樣，所以都很期待來到香港。」

木村沙織再度來港，人氣不減。（廖雁雄攝）

現場不少木村沙織的支持者。（趙子晉攝）

從紅館到啟德，中國香港排球總會會長吳守基直言是時候要「向前看」，今年賽事讓球迷們適應，他強調當年紅館落成時，排總舉辦世界女排超霸盃，然後演化成一年一度的世界女排聯賽，都是由新嘗試開始。

體藝館早前舉辦世界格蘭披治桌球大獎賽時，曾經因為完場時間太夜而引起不愉快事件，而中國女排所有賽事亦在晚上8時半開賽，吳守基對賽程相當有信心，「就算局局打足都是兩個幾鐘（可完成）」，相信不會有超時的情況發生，大會亦與有關方面溝通，不擔心出現類似事件。