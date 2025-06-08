中國女排VNL勝法國又爆出新星　17歲王奧芊聯賽未登場便戰國家隊

以全新陣容亮相的中國女排，在2025世界女排聯賽（VNL）對法國一仗再有新星耀眼初登場，17歲副攻王奧芊後備上陣，初登成年賽場已攻下6分，賽後成傳媒追訪焦點，她又談到跟16歲的二傳手張籽萱默契特別好的原因。



中國女排在世界女排聯賽（VNL）北京站擊敗法國，17歲副攻王奧芊後備上陣表現耀眼。（新華社）

17歲副攻王奧芊 後備初登場表現搶眼

新一屆世界女排聯賽（VNL）首周賽事分別在中國、巴西和加拿大上演，中國女排在新教練、新陣容下北京站主場亮相。首戰對比利時未受考驗輕取3：0，但第二仗面對實力相當、世界排名較中國高一位的波蘭以1：3敗陣。

昨晚（7日）面對法國，主教練趙勇派出跟前兩場一樣的正選陣容，16歲的二傳手張籽萱繼續擔正，夥拍主攻吳夢潔、莊宇珊，副攻王媛媛、陳厚羽，接應龔翔宇，自由人王夢潔，出任正選。中國以25：17順利先取首局；第2局中國隊一度落後2：5，趙勇以兩位小將董禹含、王奧芊，入替莊宇珊和陳厚羽，成功追上分數，戰至17：17平手中國隊在張籽萱發球輪次連得5分，拉開優勢後以25：18再贏一局；第3局中國再贏25：11，連勝3局結束比賽。

中國女排耳目一新的年輕陣容。（新華社）

國內聯賽未登場 首戰成人賽「沒有想象中那麼難打」

22歲的主攻吳夢潔交出亮麗成績表，13次扣殺、1次攔網和3個發球直接得分，獲全場最高的17分，莊宇珊、王媛媛分別進帳15分和10分，不過焦點落在17歲的副攻手王奧芊身上。

王奧芊連國內排球聯賽都未出過場，便能夠為中國隊出戰VNL，初登成年大賽舞台的她說：「一開始挺緊張的，在場下的時候隊友們一直鼓勵我。感覺到教練和隊友都很信任我，（表現）還可以，沒有想象中那麼難打。」

趙勇解釋補選王奧芊的其中一個原因，是她與張籽萱默契特別好。（新華社）

趙勇兩戰後補選王奧芊 因為與張籽萱默契特別好

中國女排早前調整過VNL的14人大軍名單，17歲的王奧芊首次入選，對於今場變陣時首度派出王奧芊，教練趙勇指出：「通過前兩場比賽，我們感覺副攻位置上有一個點需要激活，不論是進攻還是攔防都需要副攻來作出貢獻。王奧芊和張籽萱之間比較熟悉，有默契。」

趙勇讚揚，「年輕隊員第一次參加這樣的國際大賽，王奧芊又是在困難的時候上場，整體表現確實不錯。」王奧芊在第2局初段球隊落後的時候入替，並在第3局打足全局，她揚言：「時刻做好上場準備，在場下要關注場上情況，上場之後別人出現的錯誤自己爭取不要再犯。」

有望成為中國女排未來骨幹 新陣容年輕有活力

王奧芊首次代表中國女排的表現，受外界一致讚賞，特別是進攻方面6次扣球全部得手，收穫6分，對於今仗個人表現，小妮子說：「主教練可能是希望隊伍在一些到位攻的時候，需要副攻來下球。因為有的時候如果副攻這一點完全沒有，兩邊的壓力就很大，這就需要副攻分擔火力，讓對面知道我還在，來盯一下我。」

她又談到跟張籽萱默契特別好的原因，「我和張籽萱互相信任，這幾個副攻裏我和她配合最久，曾在U18亞錦賽一起打球，她敢給我，我就敢下手。」連國內排球聯賽都尚未登場，便獲得國家隊上陣機會，她感謝教練團隊的信任，並珍惜出場機會，「多多積累經驗，因為我們同位置的幾個人都很年輕，我也是抱着學習的態度來的，也希望能和隊友們互相促進。」

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16歲張籽萱＋17歲王奧芊 中國女排未來黃金拍檔

16歲的二傳張籽萱，17歲的副攻王奧芊，這對超級年輕的拍檔繼續茁壯成長，有望成為中國女排未來10年骨幹。事實上中國女排新陣容之中，一對正選主攻吳夢潔、莊宇珊均是22歲，後備主攻董禹含18歲，正選副攻王媛媛27歲，陳厚羽19歲；接應龔翔宇28歲，29歲的自由人王夢潔已是陣中年紀最大，成員之中沒有一位超過30歲。

新一代中國女排年輕有活力，只待逐步成長和建立默契，提高穩定性和質量，至於會否有另一位朱婷一樣的超級巨星，便要留待時日證明。今晚（8日）會出戰北京站的壓軸一戰，一班小將迎來重大考驗，大戰「長人美女團」土耳其。

中國女排下周來港參加香港站賽事

中國女排今晚戰畢北京站最後一戰，下一輪賽事中國會到香港比賽，香港站賽事6月18至22日在啟德體育園上演，18日先對捷克，19日對保加利亞，21日對日本，重點戰是22日迎戰巴黎奧運金牌得主意大利。

2025年世界女排聯賽（VNL）北京站中國隊名單：

主攻：1-吳夢潔、2-莊宇珊、3-唐欣、13-董禹含

副攻：7-王媛媛、8-萬梓玥、9-單琳倩、15-陳厚羽、16-王奧芊

接應：6-龔翔宇（隊長）、10-楊舒茗、11-範泊寧

二傳：4-鄒佳祺、5-殷小嵐、23-張籽萱

自由人：17-倪非凡、18-王夢潔、19-鄭欣怡

