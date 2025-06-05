排球︱中國女排新陣容迎VNL旗開得勝　16歲二傳張籽萱驚艷初登場

2025世界女排聯賽（VNL）昨晚掀戰幔，首周賽事分別在中國、巴西和加拿大上演，中國女排在新教練、新陣容下北京站主場亮相，首戰對比利時未受考驗輕取3：0，最大驚喜是16歲的二傳手張籽萱初次登場，表演備受讚賞。



新一季VNL開戰，中國女排在新教練、新陣容下北京站主場亮相，16歲的張籽萱（後排右3）成焦點。（新華社）

新帥趙勇領軍 中國女排年輕新陣容戰新一屆VNL

新一季VNL揭幕，中國女排由新帥趙勇領軍，他選用的18人名單以年輕小將主導，李盈瑩因傷未有入選下，只留用新任隊長龔翔宇、王媛媛、王夢潔等3名具經驗球員。

首仗對實力平平的比利時，趙勇大膽起用16歲的二傳手張籽萱任擔正，夥拍主攻吳夢潔、莊宇珊，副攻王媛媛、陳厚羽，接應龔翔宇，自由人王夢潔，出任正選。

首局比利時一度領先7：4，趙勇叫暫停提醒成員放鬆心情比賽，中國隊逐漸收復失地並後來居上，以25：18拿下首局；第2局中段中國隊一度拉開分數，比利時力戰追平25：25，王媛媛挺身而出連取2分領軍27：25再贏一局；中國女排繼而以25：13輕鬆取得第3局，順利在今屆VNL旗開得勝。

16歲張籽萱正選初登場備受外界讚賞

二傳手是控制球隊節奏的關鍵位置，年僅16歲的張籽萱正選初登場備受外界讚賞，認為她「調度有方」，而且傳球速度夠快又夠隱蔽，質素不錯且穩定，加上頭腦清晰，傳球點分散，初出茅廬已大受外界好評，可是她自言首度為國家隊上陣太過緊張。

這位江蘇小姑娘打足3局，與隊友在比賽建立默契，張籽萱賽後稱，「還是很緊張」，她讚揚北京主場氣氛很好，「看到姐姐們很從容，我的狀態也調動得更好。感謝教練給我這次機會，在那麼大的舞台上展示自己。」

中國女排新陣容迎VNL旗開得勝，主場北京站擊敗比利時。（新華社）

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王媛媛：希望我們共同進步

張籽萱說，教練趙勇沒有就她的傳球路線給予特定指示，「趙指導讓我放開傳，不要有太大壓力，發揮出正常水平就好。我今天在一些分配、攔防上還有不足的地方，希望以後能做得更好。」

27歲的王媛媛曾出戰東京和巴黎兩屆奧運，已是陣中其中一位「大師姐」，她讚揚：「張籽萱這位年輕的二傳發揮得非常好，我在場上也是想盡量地去支持她。她是第一次參加（國家隊）比賽，但我覺得她是一個非常有天賦的二傳手，希望我們共同進步。」

中國女排6月中會到香港。（新華社）

中國女排下周來港參加香港站賽事

中國女排今周會繼續在北京比賽，今晚（5日）對戰波蘭，周六（7日）對法國，周日（8日）上演今站重頭戲，大戰「長人美女團」土耳其。

下一輪賽事中國會到香港比賽，香港站賽事6月18至22日在啟德體育園上演，18日先對捷克，19日對保加利亞，21日對日本，重點戰是22日迎戰巴黎奧運金牌得主意大利。

2025年世界女排聯賽（VNL）北京站中國隊名單：

主攻：1-吳夢潔、2-莊宇珊、3-唐欣、13-董禹含

副攻：7-王媛媛、8-萬梓玥、9-單琳倩、15-陳厚羽、16-王奧芊

接應：6-龔翔宇（隊長）、10-楊舒茗、11-範泊寧

二傳：4-鄒佳祺、5-殷小嵐、23-張籽萱

自由人：17-倪非凡、18-王夢潔、19-鄭欣怡

