VNL︱中國女排糟蹋4 Match Point遭土耳其反勝　青春班底殘酷一課

世界女排聯賽（VNL）北京站，新教練、新陣容的中國女排主場出擊，壓軸一戰大戰土耳其，第4局曾領先24：20，擁有4個Match Point大好形勢，竟全數浪費，土耳其後上連取兩局3：2反勝，賽後22歲的大槌手吳夢潔失望得哭成淚人。

總結分站4戰2勝2負，輕取比利時和法國，不敵波蘭和土耳其兩強隊，不過18隊之中最年輕的中國今屆賽事本來就旨在吸收經驗——16歲的二傳手張籽萱，17歲的副攻手王奧芊，一對22歲的正選主攻手吳夢潔、莊宇珊，全部上了急速成長一課。



VNL︱中國女排糟蹋4 Match Point遭土耳其反勝。（新華社）

中國女排近年夢魘——土耳其

土耳其「長人美女團」近年猶如中國女排的夢魘，2020東京奧運分組賽揭幕戰0：3慘敗，最終分組賽出局，主教練郎平奧運後離任。去年巴黎奧運分組賽首名晉級，8強再遇土耳其力戰下負2：3，朱婷一代淡出國家隊，蔡斌離任後，今年4月二隊主教練趙勇獲提拔，當上中國女排主帥。

今屆VNL首站中國女排重遇土耳其，雙方陣容都有大變動，今站土耳其收起了三大巨星華加斯（Melissa Vargas）、古妮斯（Zehra Güneş）和卡拉吉（Ebrar Karakurt），實力仍強大，今仗落場與中國隊的青春班底旗鼓相當。

VNL︱土耳其反勝中國4戰全勝。（新華社）

第3局曾連救6個Game point反勝 第4局糟蹋4個Match point

今仗戰情峰迴路轉，首局中國隊25：19先下一城，土耳其次局以25：20扳平。第3局中國一度落後6分，到局尾土耳其曾領先24：22，中國女排展現強大韌力，連救6個局點（Game point），經過6次刁時，以31：29反勝，局數領先2：1。

第4局中國隊曾領先24：20，手握4個賽點（Match point），眼前勝利在望，竟全數未能把握。土耳其連追4分扳平，再反勝28：26，再次追平局數。決勝第5局，土耳其贏15：12，以局數3：2勝出，由局數到決勝局分數，都跟巴黎奧運8強那場一樣。

吳夢潔賽後訪問哭成淚人。

吳夢潔賽後訪問哭成淚人

賽後主攻手吳夢潔受訪期間哭成淚人，她自責：「我覺得自己在比賽中的表現很糟糕，我們其實有機會取得勝利。這並不是遺憾，而是因為我覺得自己在後期發揮欠佳，無論是在防守還是後兩局的進攻方面。趙導一直強調保持耐心，我也一直在提醒自己，但我仍然顯得過於急躁。」

今仗吳夢潔取得18分，僅次隊友莊宇珊的25分和隊長龔翔宇的19分，但扣球效率未算太理想，52次出手成功率32.6%，並且有4次扣球失誤，5次遭對手成功攔網。她之所以淚至崩潰，可能也想到自己在巴黎奧運對土耳其8強末段的扣球失誤。

中國女排主教練趙勇賽後讚揚隊員整體技術發揮不錯。（新華社）

中國女排主教練趙勇賽後分析，「隊員今天整體技術的發揮還是不錯的，尤其是在困難的時候，大家一直咬牙不放棄的勁頭值得肯定」，可是第4局有4個Match point在手的處理，心理質素尚待改進，「只要下一個球就能拿下這場比賽的時候，大家都會著急。這方面心態的把控確實還需要一些比賽和時間的積累。」

他認為球隊在整體攔防，包括發球變化和戰術組合方面有所提升，但很多技術環節仍有做得更細緻的空間，並鼓勵麾下要勇敢嘗試：「年輕人就應該敢打敢拼，充滿朝氣、充滿衝勁！」期待中國隊調整後，下周來香港站會有更理想發揮。