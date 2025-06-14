國足主帥伊雲高域勢被解約　無人送機神情落莫　克國傳媒抱不平

國足主教練伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）無法領軍晉身世界盃第四圈，預計被中國足協單方面解約，他周六（14日）凌晨離開中國，卻無人送機，場面冷清。



國足日前不敵印尼，提前一輪宣告無緣2026年世界盃，但外圍賽第三圈最後一戰主場絕殺巴林，避免小組包尾的尷尬情況。

據內地傳媒報道，由於按中國足協與主帥伊雲高域的合約，假如國足無法躋身外圍賽第四圈，中國足協可免賠償、單方面終止與伊雲高域教練團隊的合作，而報道指，中國足協已決定不與對方續約，伊雲高域離任「已不可逆」。

國足於世界盃外圍賽第三圈最後一輪1：0小勝巴林。（Getty Images）

在對巴林賽後，伊雲高域避談有關其未來工作計劃的話題，但周五（13日）下午，他被拍到出現在中國足協，據稱是在返回家鄉克羅地亞前，在最後一個工作日與足協溝通解約事宜。

這位71歲老帥在周六（14日）凌晨也被拍到現身北京機場，坐飛機離開中國，惟令人唏噓的是現場相當冷清，沒有任何官方人員送機，只得一位女士協助他辦理登機手續，甚至他要自己推行李，眼神有點落寞。

伊雲高域獨自離開中國，場面冷清。（微博圖片）

國足上場勝仗的對手巴林同是由克羅地亞教練Dragan Talajic帶隊，被稱為「克羅地亞教練打吡」，因此伊雲高域的處境獲得家鄉媒體關注。《Osijek Danas》以「贏家被辭退，輸家獲支持」為題，指兩隊同樣無緣世界盃，但小組第五的中國竟辭退教練，包尾兼輸波的巴林卻表示支持教練，認為球隊在正確的軌道上。

「中國隊上一次晉級世界盃是在2002年，也就是23年前。自此以後，中國隊幾乎更換了14、15名教練，成績每況愈下。目前中國隊世界排名第94位，巴林隊則位列第84。中國社交媒體上流傳著這樣的說法，『學生考不上名牌大學，真的是老師的錯嗎？」、「我們為什麼總是更換教練，卻從來沒想過是不是我們的問題？』」

伊雲高域預計會「下課」。（Getty Images）

該媒體明顯力撐這位在克羅地亞備受尊重的教練，「提醒大家，伊雲高域是唯一一位跟隨兩支國家隊徵戰過世界盃的克羅地亞籍教練（1998年世界盃克羅地亞隊助教、2006年世界盃伊朗隊總教練），擁有豐富國際大賽經驗。」

「他執教球會也在克羅地亞、中國和伊朗都贏得聯賽冠軍，甚至還贏得一次亞冠盃亞軍。」並引述Dragan Talajic賽後所言：「他是我們國家最好的教練之一，中國人應該為擁有他這樣的教練而感到高興。」

伊雲高域無法帶領國足晉身世界盃。（Getty Images）

據報，伊雲高域不愁沒有新東家，他今年已接獲來自伊朗、伊拉克、俄羅斯、克羅地亞、沙特阿拉伯等地的邀約。而在伊雲高域離開後，意味國足將由一名新主帥帶隊參加於7月在韓國龍仁市舉行的東亞足球錦標賽決賽周。