世界盃外圍賽｜國足力挫巴林擺脫榜尾　18歲小將王鈺棟獻絕殺

世界盃外圍賽亞洲區第三圈C組，中國今（10日）晚主場以1：0擊敗巴林，擺脫榜尾，以小組第五名完成賽事。

國足上輪不敵印尼後，已篤定無緣世界盃決賽周，今仗面對另一支提早出局的球隊巴林，變成了一場面子之戰。國足完場前博得十二碼，由18歲小將王鈺棟在補時3分鐘操刀射入，險勝巴林。國足在10場第三圈外圍賽取得3勝7負9分。



國足在6月10日晚主場以1：0擊敗巴林。王鈺棟與王大雷慶祝。（Getty Images）

國足身在世界盃外圍賽亞洲區第三圈C組，經過上輪作客0：1不敵印尼後，國足再無晉級希望。在賽前積分榜，國足以6分包尾，尾二的巴林同樣6分，亦肯定出局，但憑較佳得失球排第五位。今仗主場對巴林，是外圍賽的最後一輪比賽，若果國足要擺脫包尾位置，必須擊敗巴林，全取3分。

國足在6月10日晚主場以1：0擊敗巴林。王鈺棟與隊友慶祝。（Getty Images）

這場國足主場對巴林的比賽，一直互交白卷，直至89分鐘，王子銘右路傳中，省中巴林球員的手臂彈出，球證給予國足十二碼。在補時3分鐘，18歲前鋒王鈺棟操刀射入，國足得以1：0絕殺巴林，以一場勝仗完結今屆世界盃外圍賽的征途。

國足在6月10日晚主場以1：0擊敗巴林。王鈺棟補時射入十二碼絕殺。（Getty Images）

在第三圈外圍賽C組，國足10戰得3勝7負9分，以第五名完成，3場勝仗包括雙殺榜尾的巴林，以及主場贏過第四名的印尼。