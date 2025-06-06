國足世界盃出局｜主帥伊雲高域：承擔非常大責任　應否下台引熱議

中國國家足球隊昨（5日）晚在世界盃外圍賽亞洲區敗陣，作客以0：1不敵印尼，在第三圈18強賽提早一輪分組賽出局，緣盡2026年美加墨世界盃。國足主教練伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）賽後表示，若果國足能夠晉身下一圈，就很大希望衝入世界盃，但結果未能成功，他作為主帥要承擔非常大的責任。國足出局後，「伊萬下課」登上微博熱搜，引起內地網民熱議，有人認為「該換了」，但亦有人認為中國足協要負責任，「都換多少個教練了，還沒認清自己」。



伊雲高域應否為國足出局負責？（新華社）

伊雲高域在賽後發布會上回答《新華社》記者提問時說，中國足球過去20多年來一直為晉級世界盃決賽周奮鬥，球隊也一直在為這個目標而努力。

「在競爭如此激烈的小組中，如果能夠晉級下一階段，我們就有很大的希望衝進世界盃。」伊雲高域說：「但我們沒有成功，我作為主教練肯定要承擔非常大的責任。」

在今場負印尼0：1的比賽中，18歲小將王鈺棟首次代表國足正選出場，另一名18歲前鋒劉誠宇後備登場完成國家隊處子戰。對於這些中國足球未來的希望，他說：「年輕球員的到來給隊伍注入了很大的動力。通過他們的表現來看，中國隊會有很好的未來。」

國足主帥伊雲高域。（新華社）

對於這場失利，伊雲高域表示印尼隊實力很強，狀態保持得很好。來印尼之前就知道比賽會很艱苦，尤其是當地嚴酷的天氣條件也是一大挑戰。「感謝我的球員拼到了最後一分鐘。」他說。

有印尼記者問到這場比賽和去年10月在青島擊敗印尼隊的比賽有何不同時，他說，從上一次交手到現在，印尼隊有了很多新球員，無論是歸化球員，還是印尼本土球員，他們都非常年輕，表現出很強的實力。

國足在第三圈的18強賽中，9場比賽入面只贏得兩場，分別是主場贏印尼2：1及作客贏巴林1：0。

國足作客負印尼0：1。（新華社）

國足在68年來首負印尼後，「伊萬下課」的字眼登上微博熱搜，引起網民熱議，有人認為伊雲高域要為國足的失敗負責，「該回家就回家。前兩輪輸9個球的時候，就該換了」、「永遠只會打那一套戰術體系」、「垃圾老師帶菜逼學生只能越帶越菜」。

不過，亦有網民認為還有其他人要負責，就算換帥也沒有用，「都換多少個教練了，還沒認清自己」、「因為教練下課了，就有人負責了，也就沒有人去追究足協無能的責任了」、「一年換一個教練，能出成績見鬼了」、「我是說每次選出來的教練都不行應該誰來背鍋」、「下不下課無所謂了，誰來都一樣」。

伊雲高域出席賽後記者會。（新華社）

國足負印尼後，在C組9戰得6分排榜尾，肯定無法躋身前四名，正式緣盡2026年世界盃決賽周。國足下周二（10日）會踢最後一場分組賽，主場對另一支篤定出局的球隊巴林。

國足上次打入世界盃是2002年的日韓世界盃，之後他們至今連續6屆緣盡決賽周。