王大雷預言告別　感慨近廿年國足生涯「好像沒成功過」︱足球熱話

國足（中國足球代表隊）早前作客0：1不敵印尼後，已提早宣告在世界盃外圍賽第三圈（又稱：18強賽）出局，再次無緣世界盃決賽周，不過今晚尚餘最後一輪賽事要踢，主場迎戰C組另一弱旅巴林，力爭避免小組包尾。

這場看來可有可無之戰，外界看來只是看看國足能否挽回一點面子，然而卻可能是不少球員以至盛傳下台的主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）告別戰。隊長王大雷一番感言，令人不無唏噓。



國足隊長王大雷（左）陪同主教練伊雲高域出席對巴林賽前記者會。（新華社）

「學到了很多東西，但好像沒有成功過」

36歲的王大雷從2006年到2025年，國家隊生涯已接近20年，他在國家隊正選位置長年穩固，可是從今屆世界盃外圍賽明顯看見，他高峰已過，水準滑落。受到最大抨擊的是18強賽主場對澳洲一仗「牛油手」導致失球，加上全場未有撲救，成國足落敗罪人。

對巴林賽前記者會上，這位國足隊長預告可能是他最後一次出戰世界盃外圍賽，「就像主教練所說的，我們在缺失了很多球員的情況下，積極備戰對陣巴林這場比賽。感覺這一年多的時間過得很快，眼瞅著就要迎來最後一場世界杯預選賽（外圍賽）了，這也可能是我最後一場世界杯預選賽（外圍賽），希望能和隊友們一起在主場贏下這場球，給年輕球員做出好的榜樣。」

國足隊長王大雷近20年國家隊生涯，感慨：「好像沒有成功過」。（新華社）

王大雷：「希望當我們離開國家隊的時候，把不好的東西都帶走」

臨別感言，近20年國家隊生涯與很多教練、隊友和前輩球員共事，「學到了很多東西，但好像沒有成功過。」王大雷一句話，完全反映這一代國足球員的無奈。

足球不是只有勝負，王大雷續稱：「希望我在國家隊的最後一次世界杯預選賽（外圍賽），能給年輕球員一些值得留下的東西，也希望他們能把這種團結的精神傳遞下去。」

他強調，現在的國足是支團結的隊伍，每個人都做出很多努力和犧牲，最後他語重深長地說：「希望當我們離開國家隊的時候把不好的東西都帶走，只留下對年輕隊員有幫助、有用的東西。」

國足唯一一次晉身世界盃決賽周，就是2002年，當年由日本和韓國主辦。國足世界排名最高曾在1998年12月升上37位，最低曾跌穿3位數，2013年跌至109位，目前排第94位，在亞洲足協球隊中排第14。2026世界盃決賽周已經由32隊增至48隊參賽，國足依然未能爭得一席。