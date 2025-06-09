國足無緣世界盃　內媒揭對印尼三度換人擺烏龍　教練被質疑認錯人

國足日前在世界盃外圍賽第三圈作客0：1不敵印尼，宣告提早出局，再一次無緣世界盃，主教練伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）盛傳會下台。

由內地傳媒在比賽場邊拍攝的《解鎖之旅》，拍下國足在該仗下半場三次換人「擺烏龍」，引來熱議。



根據《解鎖之旅》影片，相關的第一次調動，國足想換入進攻球員韋世豪，身為伊雲高域首席助教的Mario Tokić從後備席向熱身區的職員大叫，但由於雙方有一段距離，結果誤把中場楊明洋叫回。這位外籍助教見狀即攤開雙手，並即時更正，讓楊明洋回熱身區把韋世豪叫回，結果韋世豪於62分鐘倉促上場。

國足換人擺烏龍。（網上截圖）

第二次助教把後衛魏震叫回，跟他討論完戰術部署，魏震都已脫下戰術背心準備上場，卻被叫停；這相信是教練團臨時改變主意，結果讓魏震把前鋒王子銘叫回，最終由王子銘入替中鋒張玉寧。

最後一次則是中堅朱辰傑受傷，國足先是叫對位的魏震到邊線，卻又突然改呼左後衛李磊上前，待魏震坐低，又再呼他到場邊完成換人程序。

國足主教練伊雲高域。（Getty Images）

影片上傳後引起熱議，有指外籍教練團隊與國足職員溝通有偏差，因中文姓名發音相近（如王子銘／魏震），但亦有稱教練團在落後下先決定讓守衛上場，再臨時改換前鋒，指揮與戰術思維都很混亂，也有可能是認錯人。

國足隨隊記者宋承良也透露，一名參加過國足海口冬訓的球員承認，伊雲高域曾好幾次把他與另一位球員混淆。

國足世界盃外圍賽出局。（Getty Images）

有內地網民認為教練團如此舉動並不專業，更狠批對方是「騙子」、「想混完工資拿了走人了」，又指國足「換誰都沒用」、「你上多（踢）一個人，也難反超」；也有人對換人「擺烏龍」並不感驚訝，「這有啥的，咱們國足現況本來就是個大烏龍」。

據內地傳媒引述消息，國足周二（10日）主場與巴林的比賽結果無論如何，中國足協很大機會都不會選擇和伊雲高域續約。而7月在韓國龍仁市舉辦的東亞盃，被指是國足新備戰周期的起點，預計球隊陣容平均年齡會有較明顯下降；屆時國足會先後跟韓國、日本與港足對壘。