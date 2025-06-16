世冠盃｜IShowSpeed「接任」國際足協會長　朗拿度：你係老闆嘞

在上周六（14日）舉行的世冠盃揭幕戰，非洲代表艾阿里與東道主國際邁亞密踢成0：0。在4月曾訪港的美國網紅「甲亢哥」IShowSpeed也是座上客，而且可以在國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）及球壇名宿朗拿度身邊睇波。恩芬天奴相當「識玩」，在直播鏡頭前讓Speed暫代國際足協會長一分鐘。Speed十分興奮，坐到恩芬天奴的座位，穿上國際足協的西裝，手舞足蹈。



IShowSpeed與朗拿度及恩芬天奴一起睇波。（YouTube片段截圖）

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從IShowSpeed當日的直播見到，在比賽的六十多分鐘，IShowSpeed在包廂座位睇波，坐在兩張椅子之間，他的右邊是巴西名宿朗拿度，而他的左邊是國際足協會長恩芬天奴，在恩芬天奴旁邊還有意大利名宿巴治奧。Speed跟朗拿度看來幾投緣，不斷聊天。突然，恩芬天奴問Speed：「你想做1分鐘國際足協會長嗎？」

Speed欣然接受！當恩芬天奴離開座位後，Speed馬上坐到他的位子，開心地說：「我現在是國際足協會長了！」之後，朗拿度幫Speed穿上國際足協的藍色西裝外套，Speed一邊穿西裝一邊說：「朗拿度贏世界盃！」不知他所指的是那邊那位贏過世界盃的朗拿度，還是他的偶像C朗拿度。Speed十分雀躍地說：「十二碼！朗拿度！去吧！」

「我真的是國際足協會長。」Speed重複這句話，向下面的人打招呼，他還說：「我現在可以做任何事了。」朗拿度十分細心，為Speed整理西裝的衣領，並說：「你現在是老闆了。」手舞足蹈後一會兒，Speed要離席，先後跟朗拿度及巴治奧道別，還差點忘記歸還恩芬天奴的西裝外套。

IShowSpeed錯過了美斯。（YouTube片段截圖）

Speed這次直播大約個半小時，除了當了1分鐘國際足協會長，他還可以走到球員通道，近距離見美斯經過，但兩人沒有交流。不過，他成功「捕獲」美斯老友阿古路，並說：「我是C朗球迷，但我都想見美斯。」阿古路應道：「他是好球員，但我更支持美斯。」

IShowSpeed跟阿古路聊了幾句。（YouTube片段截圖）

Speed是一位千萬級網紅，在YouTube有超過4000萬位訂閱者。他在4月獲邀訪港，曾到太平山、廟街、尖沙咀海傍、維港等地遊覽，並且一路直播。Speed訪港時，引發起不少他的粉絲追星，跟他搭電車、地鐵。