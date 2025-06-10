打美斯牌都無用　世冠盃門票3度減價仍滯銷　FIFA新財路成空

世界冠軍球會盃（世冠盃）今年由慣常7隊擴充至32隊，國際足協（FIFA）的宏大構想，更獲得球王美斯加持，一條財源滾滾的發達大計卻似乎未能實現。有報道指有美斯列陣的揭幕戰國際邁亞密對艾阿里（Al Ahly），只有不足2萬門票售出。

FIFA否認傳聞，但世冠盃門票3度減價仍乏人問津，卻是不爭事實。



世界冠軍球會美斯為國際邁亞密主場出戰，門票仍滯銷。（Getty Images）

揭幕戰票價大減84%仍滯銷 FIFA否認卻無實際數字

世界盃門票滯銷，FIFA否認揭幕戰國際邁亞密對艾阿里少於2萬門票售出， 強調數字「遠高此數」，但又未能提供實際數字，「我們通過這項在美國11個不同城市上演的賽事，向全世界介紹各地很多新的、成功的球會。整體而言，我們預期新版本下的首次賽事會有很好入場人數，而且我們相信每屆都會增長。」

The Athletic報道，去年12月賽事抽籤後，揭幕戰最便宜的門票為349美元（約2739港元），之後減價至230美元（約1805港元），早前再減至110美元（約863港元），周二晚在門票銷售網站Ticketmaster進一步大減至55美元（約432港元），換言之票價足足大跌84%。

世界冠軍球會盃（世冠盃）今年由慣常7隊擴充至32隊。（路透社）

美斯領軍國際邁亞密 揭幕戰門票售出不足2.5萬張

世冠盃香港時間周日（15日）早上揭幕，距今只有數日時間，而揭幕戰有美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯三大巨星列陣的國際邁亞密主場出戰，可容納64767人的國際邁亞密主場Hard Rock Stadium，《馬卡報》引述消息指出售的門票不足2.5萬張，如消息屬實，即是仍有超過6成門票待售。

FIFA去年12月19日開售世冠盃門票至今，已先後3度減價，最新一次是上周三，即是距離開賽只有10日。由開售時的349美元，先減價至230美元，早前再減至110美元，到目前進一步降至55美元，票價足足大跌84%。

國際邁亞密尚有蘇亞雷斯和布斯基斯。（Getty Images）

「特級體驗」貴價票成重災區

《馬卡報》指出，上述一批55美元的最便宜門票已幾乎售罄，不過仍有大量所謂「特級體驗」（premium experience）的貴價票待售，價錢由每張855美元（約6710港元）起跳。而價格826美元（約6483港元）的門票，目前已大幅減至296美元（約2323港元）；之前賣598美元（約4693港元）的，現在只需142美元（約1114港元）。

國際邁亞密主場上演的揭幕戰在美斯「加持」下仍滯銷，對今年新版本的世冠盃帶來重大打擊。63場比賽共360萬門票開售，有美斯的比賽仍未能打動球迷入場，其他比賽怎算好？

世界冠軍球會盃（世冠盃）戲碼太弱成致命傷。（路透社）

戲碼太弱成致命傷

國際足協以10億美元獎金作招徠，擴充至32隊作賽已是對上7屆世界盃的規模，分組賽分成8組作賽，每組4隊。世冠盃最趕客的地方，是無論美斯有多吸引，埃及對手艾阿里實在欠缺吸引力，此外，試問沙特代表希拉爾（Al-Hilal）、阿聯酋（艾阿恩）、摩洛哥球隊韋達卡薩白蘭卡（Wydad AC）、南非球隊馬姆洛迪辛當斯（Mamelodi Sundowns）、突尼西亞球隊艾斯柏蘭斯（Espérance de Tunis）在美國有多大吸引力？

就算英式足球在美國受歡迎程度持續成長，相信也難以對這些陌生的球隊有興趣，並付出昂貴票價入場。8強門票平均要302至530美元（約2370至4159港元）一張，4強570至1140美元（約4473至8947港元），決賽更要958至2394美元（約7519至18789港元）。不過FIFA將部分4強票大減價至143美元（約1122港元），決賽2223美元（約17445港元）的門票亦減價至302美元（約2370港元）。

特朗普向多國實施旅遊禁令，或進一步打擊世冠盃銷情。（路透社）

FIFA指出，主辦國美國，以及阿根廷、巴西、墨西哥、德國和日本是最有興趣購票的國家，並指出皇家馬德里和小保加深受北美球迷愛戴，公布分組賽最搶手的5場比賽為：小保加對賓菲加，小保加對拜仁慕尼黑，皇家馬德里對希拉爾，薩爾斯堡對皇家馬德里，法林明高對車路士。

除了開售票價昂貴以及戲碼太弱，美國總統特朗普政府的嚴格入境限制，可能也是門票滯銷其中一個因素。特朗普簽署行政指令向伊朗、緬甸、阿富汗等12個國家實施旅遊禁令，並向另外7個國家公民發出部分旅遊禁令，為球迷是否到訪美國添上不穩定因素，影響外遊意欲。

世冠盃32支參賽球隊：



歐洲：巴黎聖日耳門／多蒙特／曼城／賓菲加／拜仁慕尼黑／皇家馬德里／國際米蘭／車路士／馬德里體育會／波圖／薩爾斯堡／祖雲達斯

中北美洲：國際邁亞密／蒙特雷／FC洛杉磯／帕丘卡／西雅圖海灣者

南美洲：保地花高／法林明高／彭美拉斯／富明尼斯／小保加／河床

非洲：馬姆洛迪辛當斯／艾阿里／艾斯柏蘭斯／韋達卡薩白蘭卡

亞洲： 艾阿恩／蔚山HD／希拉爾／浦和紅鑽

大洋洲：奧克蘭

