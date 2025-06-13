洛杉磯騷亂｜特朗普移民措施恐連擊下周世冠盃及2026年世界盃？

27年前，Manny Mizael離開巴西前往美國波士頓，但他仍舊對里約熱內盧球隊法林明高熱情如火。他甚至在麻薩諸塞州（Massachusetts）組織球迷會，定期舉辦法林明高的比賽放映，吸引數百名球迷。



自特朗普年初上台後，其球迷會WhatsApp群組開始有點「變調」，成員之間談論特朗普的移民打擊措施比談論法林明高的近況還要多。Mizael稱，他們擔憂成為移民突擊檢查的目標，該群組在2月取消了一場觀賽派對，原因是許多球迷來自美國境外，沒有合法身分。他說：「大家在街上被抓走或逮捕，我們決定不舉辦比賽，因為這可能會毀掉許多人的生活。」



而這一切在6月6日的騷亂後，已不再是杞人憂天……



上周五，加州洛杉磯爆發反對移民突襲的抗議行動。起因是美國移民及海關執法局（ICE）在洛杉磯多個地點展開拘捕行動，逮捕無證移民，引發民眾不滿並走上街頭。抗議其後升級為街頭暴動，示威者與洛杉磯警察局及移民局人員發生激烈衝突。警方出動胡椒噴霧與煙霧彈，並拘捕多人。特朗普兩日後揚言，要「解放」（liberate）洛杉磯。

鑑於騷亂持續，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府9日下令，向當地派遣2,000名國民警衛隊人員進行鎮壓。這也是60年來美國總統首次繞過州長採取此類行動。同日，約700名海軍陸戰隊成員亦被調派到洛杉磯協助執法，並與大約2100名國民警衛隊合作，保護洛杉磯的聯邦財產，以及包括移民部門在內的聯邦人員。

2025年6月11日，美國加州洛杉磯市中心，人們抗議聯邦掃蕩非法移民。一名執法人員發射非致命彈藥，一名民眾對此作出反應。（Reuters）

當前，除了洛杉磯外，紐約、三藩市等地也有相關的示威抗議活動聲援洛杉磯的示威者。不少人開始認為，當前的示威行動持續擴大並已經失控，還以「美國內戰已經開始」來形容，其中包括投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》的作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）。

世冠盃成打擊移民的「首個受害者」？

洛杉磯騷亂對美國社會的影響如何，美國內戰是否已經開始，或許言之尚早。但特朗普政府的移民政策，卻或許將對下周展開的世冠盃造成重大打擊，同時也是相關賽事門票銷售下跌的原因之一。

國際足協（FIFA）將於6月15日開始舉辦一項為期一個月、耗資數十億美元的賽事，名為「世冠盃」（FIFA Club World Cup），屆時將有包括法林明高在內的32支俱樂部球隊來到美國。這屆賽事是首屆擴展至32隊模式，也是為明年改革擴充至48隊的世界盃作為前奏。

有國際足協人士透露，今屆世冠盃賽事仍有數千張門票未能售出。(Reuters)

對於Mizael的球迷會而言，當前美國的移民問題和特朗普的強硬措施，打亂了即將到來的世冠盃盛會。因他們擔心一整車移民會成為攻擊目標，相關的觀賽派對以及組團前往費城和奧蘭多觀看比賽的討論都被擱置。

正因如此，有國際足協人士透露，今屆賽事仍有數千張門票未能售出，他們將部份原因歸咎於一些球迷對取得美國簽證的擔憂。

由於門票銷售慘淡，國際足總已多次下調票價，惟即便今屆賽事有球王美斯（Lionel Messi）的加持下，門票銷售依舊不理想。去年，當這位阿根廷球星加盟美職聯的邁阿密國際隊後，球隊在全美各地的比賽門票均告售罄。

特朗普政府真正感興趣的是明年舉行的美墨加世界盃；特朗普還因此成立了一個由他擔任主席的特別工作小組。(Reuters)

特朗普恐拖垮其重視的世界盃

禍不單行的是，世冠盃只不過是「前菜」，白宮真正感興趣的是明年舉行的美墨加世界盃；特朗普還因此成立了一個由他擔任主席的特別工作小組。

然而，Mizael等球迷取消比賽觀看派對的情況，或許意味着當前特朗普的移民政策有機會進一步影響明年的世界盃。這項收視率最高的體育賽事，在2022年的決賽共吸引了15億人透過電視直播觀看。國際足協預計來屆將吸引約650萬人，其中大部分前往美國，因大多數比賽都將在美國舉行。在16個主辦城市中，有11個位於美國本土。

而一般世界盃的球迷都不惜代價，畢竟世界盃對許多人而言是一生一次的旅程，許多人願意傾盡多年的積蓄，或者推遲置業來儲錢，以支付旅行費用。

如今，對不少球迷而言，這次世界盃的旅程注定落空。這是由於許多國家簽證的等候時間都會超過了明年的比賽時間，其中包括哥倫比亞。另外，伊朗作為第一支晉級世界盃的亞洲球隊，也在早前被特朗普政府列為禁止入境的12個國家之一，只有參與世界盃和其他體育賽事的運動員和工作人員得以入境，球迷卻不能。

應屆歐聯冠軍得主巴黎聖日耳門一眾球員已經抵達美國，圖攝於6月10日。(Reuters)

除了簽證時間和無法入境的問題，美國政府嚴厲的移民政策也影響了世界盃的工作人員配備，國際足協通常會聘請在奧運等大型複雜賽事中經驗豐富的承包商來協助籌備比賽。有負責相關事宜的工作人員表示，這個過程在明年的賽事比以往更加艱難，原因包括當局拒絕部份簽證申請，並質疑國際足協為何不能聘請美國人來做這項工作。

將考驗美墨加的「三國團結」……

自特朗普再次上台以來，美國邊境的打擊力度加大，並推出了新的簽證限制措施，包括當前的旅行限制和禁令；要求申請人披露出生時指定的性別並僅承認二元性別類別的簽證做法；拘留國際學生；驅逐第三國國民；以及阻止難民入境等。這些讓不少公眾擔心會被拘留。

國際足協主席、特朗普的盟友恩芬天奴（Gianni Infantino）雖然就此承諾，將歡迎國際球迷前來觀看世界盃，但特朗普的移民立場依然引發了人們對眾多預計將前往美國的國際球迷可能面臨的挑戰的質疑。

5月，人權觀察等人權組織對在美國舉行的比賽表示「嚴重關切」，還有對前往美國的球員和球迷表示擔憂。國際特赦組織商業與人權事務負責人Steve Cockburn提到，特朗普的大規模驅逐計劃和「任意逮捕和拘留」，而且例行的跨境活動「已演變成騷擾」，尤其針對LGBTQ+群體、宗教少數群體和有色人種。

圖為2018年11月美墨加三國首腦出席簽約儀式。（VCG）

他說：「很難知道特朗普政府的下一個目標是誰，其政府對移民的殘酷對待和對言論自由的打壓絲毫沒有減緩的跡象，不幸的是，旅客在美國期間可能會發現他們的人權受到威脅。」

加拿大體育行銷和體育商業專家Vijay Setlur則指，國際足協於2018年將主辦權授予美國、加拿大和墨西哥時，在當時是個明智的決定，不僅對國際足協增加了收入，也因為這也是一個在北美競爭激烈的運動市場中提升足球運動水平的機會。

但如果美國當前的政治氣氛持續下去，的確可能會對球迷造成相當大的阻礙，尤其是對來自與美國存在分歧國家的球迷而言。Setlur說：「我認為球迷們可能會因為害怕被拘留而遠離球場。即使他們是來看球的，也可能被指控從事間諜活動或類似的行為。」

隨着移民問題的考驗升溫，這還會成為考驗美墨加三國長期以來的政治和經濟聯盟關係的挑戰，尤其是特朗普正在煽動與美國鄰國及全球的貿易戰，並加緊其激進的移民執法行動的當下。Setlur說：「從現在來看，國際足協從後勤角度來看是否希望本屆世界盃在歐洲舉行？很有可能。但目前他們無力改變現狀，只能寄希望於能夠充分遊說美國政府。」

不幸的是，擺在美國面前的挑戰還會接踵而來。撇除上述兩項大賽，美國還將舉辦9月份的高爾夫萊德杯（Ryder cup），以及2028年的洛杉磯奧運會。不少人如今也許會開始有個疑問，在特朗普任內（假如他能順利完成今屆任期的話）：世界各國是否願意前往，或者他們是否能夠前往？