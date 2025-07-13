世冠盃決賽PSG對車路士DAZN免費直播！一步註冊輕鬆睇
撰文：高詩琦
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世界冠軍球會盃今屆改用全新賽制，由32支球隊在美國以賽會制競逐，除了美斯領軍的國際邁亞密，多支歐洲勁旅包括曼城、拜仁慕尼黑、多蒙特、馬德里體育會、皇家馬德里、國際米蘭等都會參賽，賽事更會在串流平台DAZN免費直播，只要一步即可輕鬆註冊收睇。
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若以電郵註冊，會再要求接收驗證碼、及輸入簡單資料，注意宣傳推廣資訊可選擇不接收，完成後，就可在主頁按下Watch now開始收看賽事。
世冠盃全新賽制
以往世冠盃由來自6大洲足協的7支洲際球會賽冠軍及主辦國球隊角逐，今屆則全面改制，改由6大洲共32支球隊，在為期1個月的比賽中，以賽會制方式競逐，首屆東道主為美國。
世冠盃比賽日期
今屆賽事會在美國時間6月14日至7月13日舉行，6月14至26日是分組賽、6月28日至7月1日是16強、7月4及5日是8強、7月8及9日是4強、7月13日在Metlife Stadium舉行決賽賽。
世冠盃今周精選賽程（以下為香港時間）
6月16日 0:00 C組 拜仁慕尼黑 Vs 奧克蘭
6月16日 3:00 B組 巴黎聖日耳門 Vs 馬德里體育會
6月17日 3:00 D組 車路士 Vs FC洛杉磯
6月18日 0:00 F組 富明尼斯 Vs 多蒙特
6月19日 3:00 H組 皇家馬德里 Vs 希拉爾
6月19日 0:00 G組 曼城 Vs 韋達卡薩白蘭卡
6月20日 3:00 A組 國際邁亞密 Vs 波圖
6月21日 2:00 D組 法林明高 Vs 車路士