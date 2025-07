世冠盃決賽PSG對車路士DAZN免費直播！一步註冊輕鬆睇

世界冠軍球會盃今屆改用全新賽制,由32支球隊在美國以賽會制競逐,除了美斯領軍的國際邁亞密,多支歐洲勁旅包括曼城、拜仁慕尼黑、多蒙特、馬德里體育會、皇家馬德里、國際米蘭等都會參賽,賽事更會在串流平台DAZN免費直播,只要一步即可輕鬆註冊收睇。



世冠盃免費直播|DAZN註冊教學

首先進入DAZN香港區官網,按下右上角的登入(Login),便會跳轉到註冊畫面,然後可以選擇自己喜歡的方式註冊,若以Google、Facebook或Apple ID註冊,過程會更簡單。

若以電郵註冊,會再要求接收驗證碼、及輸入簡單資料,注意宣傳推廣資訊可選擇不接收,完成後,就可在主頁按下Watch now開始收看賽事。

在主頁按下「Watch Now」便可收看賽事。

世冠盃全新賽制

以往世冠盃由來自6大洲足協的7支洲際球會賽冠軍及主辦國球隊角逐,今屆則全面改制,改由6大洲共32支球隊,在為期1個月的比賽中,以賽會制方式競逐,首屆東道主為美國。

世冠盃比賽日期

今屆賽事會在美國時間6月14日至7月13日舉行,6月14至26日是分組賽、6月28日至7月1日是16強、7月4及5日是8強、7月8及9日是4強、7月13日在Metlife Stadium舉行決賽賽。

美斯作為主辦國代表國際邁亞密的隊長,已在揭幕戰上陣。(Getty Images)

阿歷山大阿諾特會作轉會皇家馬德里後首戰。(Getty Images)

巴黎聖日耳門新星杜爾會挾歐聯冠軍之勢出戰世冠盃。(Getty Images)

世冠盃今周精選賽程(以下為香港時間)

6月16日 0:00 C組 拜仁慕尼黑 Vs 奧克蘭

6月16日 3:00 B組 巴黎聖日耳門 Vs 馬德里體育會

6月17日 3:00 D組 車路士 Vs FC洛杉磯

6月18日 0:00 F組 富明尼斯 Vs 多蒙特

6月19日 3:00 H組 皇家馬德里 Vs 希拉爾

6月19日 0:00 G組 曼城 Vs 韋達卡薩白蘭卡

6月20日 3:00 A組 國際邁亞密 Vs 波圖

6月21日 2:00 D組 法林明高 Vs 車路士