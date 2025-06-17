世冠盃︱車路士在近5萬空凳前作賽　主帥馬列斯卡：感覺有點奇怪

世界冠軍球會盃（世冠盃）D組賽事，車路士在阿蘭特大面對「臨時拉夫」參賽的FC洛杉磯，順利以2：0旗開得勝。新加盟的利安戴納（Liam Delap）後備上陣送上助攻，但今仗焦點是看來空蕩蕩的球場，車路士教練馬列斯卡（Enzo Maresca）直言，在近乎空無一人的球場比賽，「感覺有點奇怪」。



世冠盃︱車路士在近5萬空凳前作賽。（路透社）

車路士世冠盃首戰 周一下午3時開波

比賽在阿蘭特大一個需要上班的星期一下午3時上演，容量高達71000人的Mercedes-Benz Stadium，只得22137人入場，球場整個頂層都是關閉的。

馬列斯卡賽後直言，「我覺得環境有點奇怪，球場近乎空無一人，而不是高朋滿座。」

車路士主帥馬列斯卡賽後直言，「我覺得環境有點奇怪，球場近乎空無一人，而不是高朋滿座。」（路透社）

馬列斯卡：感覺有點奇怪

不過他很快打圓場補充說，「我們是專業的，需要適應情況和環境。要適應滿座的球場，也要適應不滿座的球場，那並不重要。」面對近5萬張空凳，車路士在柏度尼圖和安素費南迪斯分別在上、下半場各入一球，照贏2：0。

新加盟的戴納後備上陣，為安素費南迪斯送上助攻。（路透社）

參賽球隊數量大增 價錢昂貴門票滯銷

國際足協（FIFA）今屆一改世冠盃賽制，參賽球隊由7隊大增至32隊，當中包括來自新西蘭的業餘球隊奧克蘭城，也有來自沙特和非洲的球隊，吸引力成疑，加上票價不菲，揭幕戰前已傳出門票滯銷，就連有美斯在陣的國際邁亞密開鑼戰，3度減價、減幅達84%，反應依然平平。

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車路士首度在今屆賽事登場，對手是FC洛杉磯，有主場球隊的情況下，球場一樣空蕩蕩，卻是無可奈可。車路士的對手原本應為墨西哥的萊昂（Club León F.C.），可是由於跟墨西哥另一球隊帕丘卡屬同一班主，遭國際足協取消資格，並由FC洛杉磯頂上。阿特蘭大在東岸，洛杉磯在西岸，兩地足足相隔近3500公里，因此由洛杉磯遠赴東岸撐場的球迷不多。

頂層沒有開放外，球場內中層一小段看來幾乎坐滿人，但面積較大的下層有超過一半空位。經過多次減價，這場比賽的門票開賽前約為50美元（約392港元）。開賽後，網上仍有售並跌價至35美元（約275港元），幾乎球場內所有位置都可選擇。