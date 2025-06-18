世冠盃｜入場人數刷新低　觀眾少過東方對理文　金判坤負南非球隊

世冠盃入場人數低處未算低，昨日（17）先有河床對浦和紅鑽只得11974人入場創今屆新低，這個紀錄在當日稍後再被打破！在韓國球隊蔚山HD以0：1不敵南非球隊馬姆洛迪辛當斯的F組分組賽，只有3412名球迷入場。這個入場人數甚至少於香港本地球賽的大戰，例如上季東方對理文的高級組銀牌決賽都有4495人入場。

由於同組另一場比賽，德國的多蒙特以0：0賽和巴西的富明尼斯，各得1分，所以馬姆洛迪辛當斯暫以3分排F組榜首。



蔚山HD的教練是香港球迷熟悉的前港足主帥金判坤。（路透社）

由於天氣問題，這場比賽延遲了約1小時開賽。馬姆洛迪辛當斯前鋒雷納斯（Iqraam Rayners）是上半場的主角，這位29歲南非國腳3次將皮球送入網窩，但「食詐糊」兩次，一次被判手球在先，另一次則有越位，只有36分鐘的入球有效，而馬姆洛迪辛當斯亦靠這個入球奠勝，以1：0全取3分，排F組榜首，力壓同得1分的多蒙特及富明尼斯。今次是馬姆洛迪辛當斯第二次參加世冠盃，他們是應屆非冠盃亞軍。

蔚山HD今場處於下風，控球不足4成，射門亦在對手之下。蔚山HD有不少香港球迷熟悉的臉孔，其主帥是曾執教港足的金判坤，中堅有效力廣州恒大多年的金英權，前線的李青龍曾在英超水晶宮打滾。金判坤賽後說：「我們沒法取勝，也無法取得入球。雖然我們達不到目標，但相信我們都獲得一個滿意的結果。在非常困難的條件下，我們的球員已經做到最好。」

國際足協會長恩芬天奴（右）有入場。（路透社）

今場世冠盃的入場人數再創新低，跌破萬人，只有3412人入場。今場比賽在奧蘭多的Inter&Co球場舉行，球場最多可容納25500人，今場的入場率僅有13.4%。

這個入場人數甚至不如香港本地波的重頭大戰，上季東方對理文的高級組銀牌決賽都有4495人入旺角場睇波，比這場世冠盃都多約1000人。