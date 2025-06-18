世冠盃｜浦和紅鑽隊長拒絕與河床全隊握手　頭槌送大禮被嘲有報應

世冠盃E組，日本代表浦和紅鑽以1：3不敵阿根廷勁旅河床，看台上出現大量空位，在這個最多可容納約68000人的流明球場，只有11974名球迷入場，入座率不足18%。

今場比賽的焦點是浦和紅鑽隊長凱巴頓（Marius Hoibraten），在賽前的握手儀式上，這位挪威中堅對河床球員視若無睹，直行直過，拒絕握手，他欠缺體育精神的行為引起球迷熱議，暫時未了解他拒絕握手的原因。凱巴頓在比賽中亦有關鍵時刻，他曾接應隊友罰球頂入，但被指越位在先「食詐糊」；接着，他在後防解圍失誤送大禮，頂後予門將變助攻對手，令紅鑽落後到0：2，有網民稱之為報應。



這場比賽只有11974人入場。（Getty Images）

這場世冠盃E組首輪分組賽，在當地時間昨日（17日）中午12時舉行。比賽地點是西雅圖的流明球場（Lumen Field），該球場最多可容納約68000名球迷，但這場比賽門庭冷落，高層看台出現大片空位，有些低層看台都顯得疏落。大會公布，這場比賽只有11974人入場，創今屆世冠盃入場人數的新低。

在這場河床對紅鑽的比賽前，出現一幕爭議畫面。在雙方握手儀式上，河床全隊整齊排列，等待紅鑽球員過來握手。凱巴頓帶頭，直行直過，無視所有河床球員走去，但其餘的紅鑽球員包括門將西川周作，皆有跟河床球員握手。這個畫面在社交網站上廣傳，不少人認為凱巴頓欠缺體育精神，更多人不解他的行為，有人懷疑他是否是河床宿敵小保加的球迷。

凱巴頓（右）與河床隊長法蘭高艾馬尼交換錦旗。（路透社）

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【凱巴頓賽前拒絕握手片段】

河床今場形勢佔優，控球及射門皆在紅鑽之上，前鋒哥連迪奧（Facundo Colidio）在12分鐘接應左路傳中頂入，為河床開紀錄。32分鐘，紅鑽成功將皮球頂入網窩，凱巴頓接應罰球飛頂入網，但裁判發現他早了起步，越位在先，入球無效。

在48分鐘，凱巴頓犯下大錯，在禁區頭槌頂後，似乎想回傳予門將，但怎料河床的施巴斯坦迪奧斯（Sebastián Driussi）捉到路，快西川周作一步頂入，為球隊領先到2：0。雖然紅鑽在58分鐘憑松尾佑介射入十二碼追近至1：2，但河床今場贏高波，又靠頭槌建功，在73分鐘，麥斯美沙（Maximiliano Meza）接應角球頂入成3：1完場。

【凱巴頓頭槌頂後送大禮片段】