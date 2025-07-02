女子亞洲盃外圍賽︱港隊爭議球小勝沙特　下仗鬥菲律賓定生死

香港女子足球代表隊周三（2日）出戰女子亞洲盃外圍賽，1：0小勝世界排名低85位的沙特阿拉伯，保持晉級希望。



香港女足力爭自2003年後重返亞洲盃決賽周，今屆外圍賽由34隊分8組角逐，每組首名才能晉身決賽周。

香港女足終與柬埔寨、沙特阿拉伯及菲律賓同組，在小組內世界排名屬第二高，繼首場1：1被柬埔寨逼和後，今場面對沙特阿拉伯。

兩隊半場踢成0：0，直至61分鐘，港隊由蘇鎧霖右路傳中，曾麗薇控定再大腳抽入。港隊這次攻勢之中，曾有球員於越位位置回後嘗試控球，但因被對手攔截而沒有接觸皮球，雖然旁證一度舉旗示意越位，但球證最終沒有吹罰，判入球有效。

結果港隊憑這記爭議球1：0擊敗沙特阿拉伯，小組兩戰得4分，在本有3分在手的菲律賓稍後才鬥柬埔寨下，暫時升上榜首，出線形勢也會視乎該仗賽果而改變。港隊會於周六（7月5日）對菲律賓，預料勝負會直接決定出線席位誰屬。