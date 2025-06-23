女足之母陳瑤琴出殯　球圈重量級人馬扶靈　女兒：遺願續辦好足運

香港女子足球總會創會會長、中國香港足球總會名譽副會長陳瑤琴上月31日離世，享年102歲，其喪禮周一（23日）於香港佑寧堂以基督教儀式舉行，並在安息禮拜完成後隨即出殯，奉柩柴灣哥連臣角火葬場舉行火化儀式。



家屬為陳瑤琴舉行安息禮拜。（袁志浩攝）

多位球圈人士都有到場送「琴姐」最後一程，包括余錦基、郭家明、足總總幹事張炎有、女足界的陳淑芝、黃若玲、香港女足主帥列卡度、前中國女足球員韋海英等。而未有到場的前足總會長霍震霆、康寶駒、唐英年、黃良柏等，都有送上花牌悼念。

足總主席霍啟山於陳瑤琴上緬懷琴姐。（袁志浩攝）

羅淑佩到場致祭。（袁志浩攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩、立法會議員霍啟剛也有到場致祭，足總主席霍啟山則上台發言緬懷「琴姐」；而負責扶靈的重量級人馬包括霍震寰、足總會長貝鈞奇、前足總主席梁孔德、許義鏞、前南華班主張廣勇、周文亮、官永義與阮兆輝。

霍震寰與貝鈞奇等為陳瑤琴扶靈。（袁志浩攝）

「琴姐」女兒趙綺蓮指，媽媽年過一百歲，因此是笑着送別對方，「她好硬淨，不偏私，愛錫他人，下一世也要做她的女兒。」

陳瑤琴女兒趙綺蓮（中）。（袁志浩攝）

「琴姐」除是香港女子足球總會創辦人，亦曾是元朗、流浪、加山、海蜂等多支香港甲組足球聯賽的班主。

去年5月，她獲亞洲足協頒發亞洲足協終身成就獎（AFC Lifetime Achievement Award），趙綺蓮稱會延續媽媽的遺願，繼續辦好足運，「她也不知道自己有這樣大的影響力，全世界都認識、尊重她，她從不想出名，是因熱愛、推動足球而搞波。」

以香港女子足球總會名義創辦的女足球隊今屆於丙組聯賽封后，明年升班至乙組，趙綺蓮說球隊會一直辦下去，未來或會舉辦「陳瑤琴盃」賽事，並創立基金繼續貢獻足球。