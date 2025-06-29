女足︱女子歐國盃開賽前一周 西班牙球后腦膜炎入院能否上陣難料
女子歐洲國家盃（歐國盃）開鑼前一周傳來震撼彈，應屆世界盃冠軍兼今屆奪冠大熱門西班牙，中場主將邦瑪迪（Aitana Bonmatí）身體不適送院，及後證實患上腦膜炎。
她未隨大軍出發前往瑞士，留在醫院治理，由於她患上的一種腦膜炎具傳染性，西班牙大軍或有其他職球員受感染。
女子歐國盃西班牙冠軍大熱
西班牙女足近年受惠球會巴塞隆拿人才輩出實力超群，就算國家隊與足總鬧出各種風波，2023年仍能首奪世界盃。無奈頒獎禮上時任足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）強吻前鋒艾莫素（Jenni Hermoso），醜行震驚全球。今年2月法院判決魯比爾斯性侵艾莫素罪名成立，罰款1萬歐元，惟逃過牢獄之災，之後上訴亦失敗。
今夏女子歐國盃在瑞士上演，主辦國實力並非頂級，上屆冠軍英格蘭卻要面對門將艾思（Mary Earps）、中堅白禮特（Millie Bright）、中場卻比（Fran Kirby）三大星將接連退役或退隊的不利消息，主帥域雯（Sarina Wiegman）揚言對球隊「毫無影響」，但博彩公司均視西班牙為冠軍大熱，以香港賽馬會的足智彩為例，西班牙的冠軍倍率只得1.9倍，8屆盟主德國4.25倍為次熱門，英格蘭以6倍僅為第三熱門。
邦瑪迪周四發病周五入院 未知能否趕及上陣
西班牙之所以獲一致看好，最大原因就是陣中擁有兩大球后邦瑪迪和佩迪雅絲。近4屆金球獎，佩迪雅絲先獲兩屆，她膝部十字韌帶重創，復出後狀態未返巔峰，近兩屆都由邦瑪迪贏得。2025女子歐國盃7月2日開鑼，近日各隊陸續出發前往瑞士，西班牙卻獨欠靈魂人物邦瑪迪。
邦瑪迪上周日下午到西班牙大軍報到，周一起與隊友一起訓練，同時兼顧公開活動、拍攝官方照片、接受傳媒訪問等，相當忙碌。她在周四開始感到不適，醫療團隊決定不讓她訓練。她發燒持續24小時以上未退，周五轉送到馬德里一間醫院，確診患上腦膜炎。
西班牙主帥：我們無論如何也會等待她
周五西班牙友賽3：1勝日本，邦瑪迪因病缺陣，她在社交媒體分享一張在病床上觀看此戰的照片。西班牙主教練杜美（Montse Tome）回應時稱，「腦膜炎可以很嚴重，但它已受到控制。她是我們一位非常重要的球員，我們無論如何都會盡可能等待她。」
邦瑪迪患上的傳染性腦膜炎，病情不及較罕有的細菌性腦膜炎嚴重，通常只要休息7至10日便可康復，暫時未知她的情況有多嚴重。西班牙大軍周日早上出發，邦瑪迪料不會隨隊。西班牙女足未提供她復出的時間表，但西班牙下周四首場分組賽首仗對比利時肯定缺陣。
西班牙從未贏得歐國盃，今屆16支球隊在決賽周爭冠，她們身處B組，與葡萄牙、意大利和比利時同組。27歲的邦瑪迪是西班牙目前陣中最重要一員，領軍接連贏得2023女子世界盃和去年歐國聯，她78次為國家隊上陣攻入30球。邦瑪迪缺陣的同時，球隊也要留意有無其他成員受到感染。