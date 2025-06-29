女足︱女子歐國盃開賽前一周　西班牙球后腦膜炎入院能否上陣難料

女子歐洲國家盃（歐國盃）開鑼前一周傳來震撼彈，應屆世界盃冠軍兼今屆奪冠大熱門西班牙，中場主將邦瑪迪（Aitana Bonmatí）身體不適送院，及後證實患上腦膜炎。

她未隨大軍出發前往瑞士，留在醫院治理，由於她患上的一種腦膜炎具傳染性，西班牙大軍或有其他職球員受感染。



邦瑪迪。（路透社）

女子歐國盃西班牙冠軍大熱

西班牙女足近年受惠球會巴塞隆拿人才輩出實力超群，就算國家隊與足總鬧出各種風波，2023年仍能首奪世界盃。無奈頒獎禮上時任足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）強吻前鋒艾莫素（Jenni Hermoso），醜行震驚全球。今年2月法院判決魯比爾斯性侵艾莫素罪名成立，罰款1萬歐元，惟逃過牢獄之災，之後上訴亦失敗。

今夏女子歐國盃在瑞士上演，主辦國實力並非頂級，上屆冠軍英格蘭卻要面對門將艾思（Mary Earps）、中堅白禮特（Millie Bright）、中場卻比（Fran Kirby）三大星將接連退役或退隊的不利消息，主帥域雯（Sarina Wiegman）揚言對球隊「毫無影響」，但博彩公司均視西班牙為冠軍大熱，以香港賽馬會的足智彩為例，西班牙的冠軍倍率只得1.9倍，8屆盟主德國4.25倍為次熱門，英格蘭以6倍僅為第三熱門。

西班牙歐國盃大軍。（Ｘ＠西班牙女足）

邦瑪迪周四發病周五入院 未知能否趕及上陣

西班牙之所以獲一致看好，最大原因就是陣中擁有兩大球后邦瑪迪和佩迪雅絲。近4屆金球獎，佩迪雅絲先獲兩屆，她膝部十字韌帶重創，復出後狀態未返巔峰，近兩屆都由邦瑪迪贏得。2025女子歐國盃7月2日開鑼，近日各隊陸續出發前往瑞士，西班牙卻獨欠靈魂人物邦瑪迪。

邦瑪迪上周日下午到西班牙大軍報到，周一起與隊友一起訓練，同時兼顧公開活動、拍攝官方照片、接受傳媒訪問等，相當忙碌。她在周四開始感到不適，醫療團隊決定不讓她訓練。她發燒持續24小時以上未退，周五轉送到馬德里一間醫院，確診患上腦膜炎。

邦瑪迪早前在社交媒體分享一張在病床上觀看西班牙友賽日本的照片。

西班牙主帥：我們無論如何也會等待她

周五西班牙友賽3：1勝日本，邦瑪迪因病缺陣，她在社交媒體分享一張在病床上觀看此戰的照片。西班牙主教練杜美（Montse Tome）回應時稱，「腦膜炎可以很嚴重，但它已受到控制。她是我們一位非常重要的球員，我們無論如何都會盡可能等待她。」

邦瑪迪患上的傳染性腦膜炎，病情不及較罕有的細菌性腦膜炎嚴重，通常只要休息7至10日便可康復，暫時未知她的情況有多嚴重。西班牙大軍周日早上出發，邦瑪迪料不會隨隊。西班牙女足未提供她復出的時間表，但西班牙下周四首場分組賽首仗對比利時肯定缺陣。

西班牙從未贏得歐國盃，今屆16支球隊在決賽周爭冠，她們身處B組，與葡萄牙、意大利和比利時同組。27歲的邦瑪迪是西班牙目前陣中最重要一員，領軍接連贏得2023女子世界盃和去年歐國聯，她78次為國家隊上陣攻入30球。邦瑪迪缺陣的同時，球隊也要留意有無其他成員受到感染。