足球熱話｜中國女足聯賽驚天誤判入網都無效　受害者：真是離譜

2010年世界盃，林柏特在16強射破德國，整個皮球在白界線內，球證都視若無睹。若然這球算是「世紀誤判」，中國女足超級聯賽早前發生的一幕或許更加誇張，廣東女足的陳巧珠遠射入網，皮球撞中龍門後方的柱，反彈回到場區內，球證毫無示意，正當球員們在投訴時，對手江蘇無錫女足即打反擊建功，球證竟判入球有效。



中國女足超級聯賽第8輪，廣東落後江蘇無錫0：2，廣東的陳巧珠73分鐘禁區外遠射破網，燃起追平的希望，兩軍球員也停下來之際。皮球入網後彈向龍門後方的鐵柱，再反彈回到場區，球證竟然沒有任何表示，沒有吹起哨子，廣東球員立即投訴，球證更示意比賽繼續，無錫隨即打反擊建功，廣東女足落後至0：3。

廣東女足由陳巧珠遠射得手。（微博截圖）

兩軍球員停下來後，球證沒有示意入球。（影片截圖）

入球無故無效，廣東隊當然不忿，職球員上前圍着球證投訴，期間球證一直以咪高峰溝通，廣東球員更拿出電話，向球證展示片段，但她沒有理會，繼續示意球員們返回場區，繼續賽事，球賽擾攘近7分鐘才回復正常，廣東隊亦願意繼績作賽，最終以0：3落敗。

廣東隊有球員向球證展示片段，但對方依然無動於衷。（影片截圖）

理應為廣東隊建功的陳巧珠，賽後在微博轉載入球片段，並怒斥：「真是離譜他X給離譜開門到家了。」同樣來自廣東的中國國腳譚茹殷亦有表態，促請中國足協增設門線技術，直言誤判粉碎了球員的努力，連保障基本的公平都做不到，難免令球員質疑為何還要努力下去。