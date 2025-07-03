祖達車禍離世｜月前最後上陣為葡萄牙捧歐國聯　助利物浦贏英超

28歲的葡萄牙利物浦前鋒迪奧高祖達（Diogo Jota）因車禍離世。其人生雖短暫，但為葡萄牙和利物浦贏過不少錦標，留下了光輝回憶。



祖達為葡萄牙甲組球會費利（Paços de Ferreira）拿青訓成員，於2014年投身職業足球為費利拿上陣。2016年轉會馬德里體育會，期間曾外借葡超波圖及英冠狼隊，在狼隊期間表現突出，更在2017/18球季助狼隊奪得英冠冠軍升上英超；他亦於2018年正式轉投狼隊。

迪奧高祖達兩度為葡萄牙捧起歐國聯獎盃。(Getty Images)

在狼隊期間他為球隊在各項賽事上陣133場射入44球，因為表現出色被利物浦看中，於2020/21球季轉投紅軍懷抱。翌季更助紅軍取得足總盃及聯賽盃盃賽雙冠，歐聯則打入決賽僅負皇家馬德里成為亞軍。

迪奧高祖達在剛過去的球季，為利物浦捧起英超冠軍獎盃。(Getty Images)

在剛過去的一季，祖達雖受傷患困擾全季僅入9球，不過仍助紅軍取得英超冠軍。紅軍球員生涯上陣182次入65球。

迪奧高祖達在6月8日對西班牙的決賽加時階段後備上陣，是他最後一次在球場上馳騁。（Getty Images）

至於國家隊生涯亦算順遂，自2019年成為大國腳開始，先在當年為葡萄牙首度奪得歐國聯冠軍，並入選2020歐國盃葡萄牙大軍。2022年世盃雖因傷無緣參與，惟剛過去的6月，他再度為葡萄牙捧起歐國聯冠軍，6月8日對西班牙的決賽，祖達在加時階段後備上陣，是他最後一次在球場上馳騁。祖達國家隊生涯共射入14球。