場地單車｜前港將劉允禧回港參賽稱霸捕捉賽　單車成新生活良伴

現年30歲的劉允禧，曾是香港單車隊一員，他2021年移居英國生活，非但沒有放棄單車，兩個輪子更是其人在異鄉的良伴。近日他返回香港，出戰「2025全港場地單車錦標賽」（香港錦標賽），今天稱霸捕捉賽，首次成為香港冠軍。



香港錦標賽昨日（4日）起一連三天在香港單車館舉行，男子捕捉賽是今天的壓軸戰。賽道上，穿上全白戰衣的劉允禧與另外4名車手在中段帶出，最終在終點線前力壓伍柏亨，稱霸捕捉賽，首奪香港冠軍。

「當然開心，香港冠軍是我從小到大的目標，終於成為成年組的（香港）冠軍，對我來說是圓滿。」

劉允禧（右）率先衝線，贏得男子捕捉賽冠軍。（夏家朗攝）

30歲的劉允禧是前港隊代表，胞弟劉允祐去年更代表香港出戰巴黎奧運男子個人公路賽。劉允禧為港隊拿過不少獎項，亦曾效力職業車隊，他在2021年移居英國，發展物理治療師的事業。他沒有因此放棄深愛的單車，在遠比香港「單車友善」的彼邦，每天下班堅持踩單車，由起初為保持身形訓練，去年返港參加香港公路錦標賽後，發現自己依然有能力，便跟隨課表練習，同時在英國參加各個公路或場地賽事，保持狀態。

劉允禧正值放假，從英國返港正好趕上香港錦標賽，他感激在英國堅持訓練的自己：「冠軍戰衣就是冠軍戰衣，成為香港冠軍當然是重要的事，能夠肯定自己一直以來的付出，尤其感激自己堅持練車。」由香港代表變成業餘車手，這個冠軍對劉允禧更具意義：「若然仍是全職車手，大家都當成是一次訓練賽，但對業餘車手而言，香港錦標賽是最高級別的賽事，如今奪冠的喜悅更大，今次比賽就像是今年的成績單。」

劉允禧返港放假順道參賽，同時贏得香港冠軍，圓滿其單車生涯。（夏家朗攝）

從熟悉的香港移居新環境，適應需時，單車正好成為生活良伴，讓劉允禧適應異地生活。「單車是有趣的運動，有時是一群人『出車』，但大家說話不多，等同獨自上路。騎在單車上，經常與自己對話，慢慢學懂如何自處，尤其最初去到英國，只得自己一個，但至少還有熟悉的單車，正好助我慢慢適應新環境，同時可以平衡工作及生活，這是我釋放自己的渠道。」

香港冠軍是劉允禧的目標之一。（夏家朗攝）

劉允禧難得返港參賽，正效力泰國職業車隊Roojai Insurance的胞弟劉允祐，亦趁放假回港參加全能賽，與哥哥在鑊場交手。劉允禧希望以自己的能力協助弟弟，「當我知道他（劉允祐）完成分站後，我都會關心他該站的表現，或者與他分享一些資訊，就算我知道我們之間有差距，我都希望可以幫到他」。

劉允祐去年代表香港參加巴黎奧運，作為哥哥的劉允禧當然在現場見證重要一刻，亦是對方的頭號擁躉，即使只是看到弟弟在眼前掠過，他同樣感到光榮，「奧運會是運動員的最大舞台，大部分運動員也是以此為目標，成為一分子也非易事。」能夠與弟弟在賽場碰面，劉允禧當然高興，更希望明年有機會合力出戰麥迪遜賽。

劉允祐上年代表港隊出戰巴黎奧運男子個人公路賽。（資料圖片／港協暨奧委會）

李思穎摘第三金 密集賽程備戰全運

李思穎首日在全能賽及淘汰賽摘下雙金，今日轉戰女子捕捉賽，最後一圈發力再下一城，贏得今年香港錦標賽第三面金牌。

連日出戰的李思穎贏得第三金。（夏家朗攝）

這名港隊「小女車神」完成香港錦標賽後，周一（7日）前往上海出戰全國場地錦標賽。從今年4月的香港國際場地盃後，李思穎四出征戰，她直言疲態難免：「近兩日狀態一般，近期賽程緊密，加上舟車勞頓，狀態有點下滑，但這是正常情況，我需要更多比賽來運用訓練成果，而且都是備戰全運會，所以現時狀態不是最主要考量。」

上海之後，李思穎將回港稍作休息，再前往澳洲布里斯班集訓超過一個月，全運會前將再赴澳一次，會否參加智利世界錦標賽仍是未知之數。