港足韋斯活專訪︱何謂識波？ 專注結果的倔強　最在意的只有球員

香港足球代表隊即將在韓國出戰東亞足球錦標賽決賽周，主教練韋斯活上任至今10個月，無可否認，其8勝2和1負的「成績表」亮麗，只是言論時常引起爭議。

選人與戰術的對錯，場上自有定論，也不是這篇專訪的重點。我們想窺探的是這位教練的想法與背後依據，看看大家能否成為他口中「識波」的球迷。

攝影：梁鵬威



「若你認為港隊表現差，我會懷疑你是否懂得足球（know football）。」從上任後第一仗作客不敵列支敦士登，到上月主場友賽被尼泊爾逼和，面對批評聲音，港足主教練韋斯活以「識波論」回應讓他備受爭議——球迷感覺不受尊重，也有人認為他自視過高。

怎樣才算「識波」？記者很想從韋斯活口中得到答案。

「這只是一種表達方式（phrase and cliche），意思是行動前要先考慮清楚，有時比賽後大家情緒高漲，無法分析所有資訊就下定論。」

足球場上講求激情與熱愛，尤其是球迷本身支持球隊，就是因為箇中情感。

被問到自己是否能完全理性，韋斯活透露當年帶領阿富汗在世界盃外圍賽第二圈最後一仗，臨完場前被科威特破門，令球隊無法晉身下一圈之餘，亦跟亞洲盃決賽周失之交臂，他賽後同樣無法控制情緒。

「所以這沒對錯之分，人們可以做他們想做的事，盡量嘗試（理性）吧。我也並非百分百識波，有需要學習的地方。」

賽場上的韋斯活，有時也很難控制好情緒。（資料圖片）

善用數據答題 曼市成長一定要贏

其實韋斯活也是球迷，令人意外的是曼聯青訓出身的他，兩歲起便入場睇曼城比賽，「因為（門票相對曼聯）比較便宜」，甚至兒子都是「藍月亮」擁躉。作為球迷的話，他理解大家花錢入場睇波自然有期望，但站在教練角度，他就是不明所以。

「（港隊）對列支敦士登那一場比賽，任何一個技術分析員都會說我們做得很好，值得獲勝，只是欠點運氣。」

「我們擁有58％控球率，17次射門，若非孫銘（謙）兩碼失機、祖連奴射中柱，我們已經贏2：1，一切都會不一樣。」他一口氣說着。

韋斯活對各種數據倒背如流。（梁鵬威攝）

相隔近9個月，韋斯活依然可以仔細描述當日戰況，甚至把各種數據倒背如流。「連續Ｎ場不敗、N場零失球」是他在記者會上的「口頭禪」；他會記得港隊在自己上任前後的世界排名變動；上月回應洛迪古斯入圍決選，又可說得出對方職業生涯上陣160多場、攻入超過70球。

前主帥安達臣會為記招準備「貓紙」，韋斯活早把一切印在腦海中。「我對數字很敏感，記性一向很好，尤其是對我重要的事，這些數據會令我自豪。我沒有預謀要在記者會上說什麼，但會準備好答所有問題，特別是向我開火的問題，避免中招。」

他不想輸，就算明知重複訴說數據很沉悶。

韋斯活嚴謹認真，是球員都能感受到的事。（資料圖片）

出身於曼聯青訓的韋斯活深信數字會說明一切，就像是其青年軍時期的領隊費格遜一樣，「他的工作態度（work ethic），對勝利的欲望，都是首屈一指。」

自小在曼徹斯特成長，10歲加入紅魔體系，韋斯活說當地環境很混雜（rough and tumble），從學校操場、街場到訓練場，競爭都很大。他是曼聯class of ‘93，年青時要與92黃金一代的加利尼維利、史高斯、碧咸等訓練；跟菲臘尼維利一起贏過青年足總盃；在預備組跟簡東拿做隊友之餘，教練艾歷夏里遜（Eric Harrison）跟費爵爺同樣嚴厲。

「如果你交不出表現，你不可能長時間留在隊內，他們會踢走你；很多好球員因為心態不夠堅強，沒有準備好贏，最後只能離開。」韋斯活也是其中之一，當年他無法升上成年隊，以19歲之齡告別紅魔。「在這種文化下成長，你自然想贏盡所有，也對自己及身邊人有很高要求。」

球員年代的韋斯活無法升上曼聯一隊，在英格蘭低組別聯賽打滾。（Getty Images）

最在意的只有球員 揭私下另一面

他用同一種態度執教香港隊，賽前分析對手、制定戰術計劃、召開球隊會議，把想法盡可能灌輸予球員，「每個國際賽期，我們只有8至10日時間，想有成績，我就必需要求所有人都有貢獻。」有球員說韋斯活在港隊比賽時甚至會穿球鞋，對戰術也有自己的堅持，那份認真任誰也感受得到。

假如有人不符合要求的話，他會如何處理？

「換人吧，我們承受不起有人在亂搞。」可是他想深一層，又說，「在香港這樣做有點困難，因為我們沒有100個球員可以選擇，如果我們一直換，就沒有球員剩了，所以要好好教導他們。」

啟德主場擊敗印度之後，韋斯活立即找來團隊合照留念。（資料圖片）

他的執著都以球隊、球員為優先——試過因酒店早餐的蛋被對手吃掉而生氣，因為讓球員補充蛋白質的計劃落空；又會為球員家屬的比賽門票視野欠佳而懊惱，因為認為此舉不尊重對方。

跟着他口中「識波」的角度去看，所有事彷彿變得可以理解：上月友賽被尼泊爾逼和，是因為5日後亞洲盃外圍賽要對印度，無法盡全力爭勝，「看看尼泊爾為了一場0：0的比賽而拼了命，之後外圍賽卻不敵老撾。如果我們擊敗尼泊爾但敗給印度，就真的做錯了。」

那場比賽後他拒絕與表達不滿的球迷交流，亦有自己的說法：「有時要懂得審視形勢，我不希望因一時之氣而令問題變得嚴重。這不代表我未來都不面對球迷，或只在勝利時去做，而是正確的時機。球迷與成績對我一樣重要。」

韋斯活曾經拿起大聲公與球迷互動，更一度自嘲「Westwood Out」。（資料圖片）

至於一改傳統拒絕傳媒採訪訓練，甚至對球員下達封口令，他這樣解釋，「我不想球員集訓期間分心，或者他們做了不該做的訪問、被錯誤引述。我們會在合適的時間說話，例如記者會，所以我們並非不喜歡傳媒。」

「這聽上去是有點野蠻，但作為球隊領袖，我專注在結果，最在意的只有球員。」他面不改容。

儘管如此舉動與惹火言論無法取悅外界，不少球員倒是很信服韋斯活。有人說他能把堅定的信念傳遞給全隊，也有人看得其背後用意，「他總是提醒我們，每個人在隊中同樣重要，教練團與職員也會為大家準備到最好，嘗試提升水平去與更強的對手較量。」

作為球隊領袖，韋斯活把專注力都放在球員身上。（梁鵬威攝）

韋斯活還會為提升團隊氣氛而花心思搞小活動，例如在隊內辦飛鏢比賽，贏家卻要把盆栽拿回家；球隊贏波的話會按球員喜好一起出外慶祝。

訪問當日他從袋中拿出一隻「尖叫雞」玩具，說是行街隨心購買，想着可為球員帶來歡樂，「我有時會讓他們唱歌，是想他們都享受來集訓，也可能因為我是非常有趣的人。」語畢，他露出笑容；球員說他有時玩得比自己癲，對此亦很受落。

同一個姿勢與背景，韋斯活笑與不笑，已經給人另一種感覺：

他說在足球以外，自己是個容易親近的人，對任何人都非常友善，「有些人說我面無表情，但你認識我的話會改觀。我回悉尼去酒吧的話，有30至40位朋友；若在路上遇見我想合照、拿簽名或談天，我都很樂意。」

缺席社交平台 堅定全因自信

其實在職業足球世界，選兵本來就是教練說了算，只是韋斯活有話直說，不懂得好好包裝。

因為他不在意批評，甚至連Facebook、Instagram及X（前稱：Twitter）的社交帳號都沒有，「反正我看不懂廣東話，看來有什麼意義？費格遜也沒有社交平台，那為什麼我不可以？」

韋斯活的言論他球迷感覺不受尊重。（資料圖片）

韋斯活的自信源於35年來職業球圈累積的經驗——球員年代在英格蘭低組別聯賽打滾17年，當上教練後率領印度球會兩奪當地頂級聯賽冠軍，也在馬來西亞與阿富汗執教過，「以往我場上調動之前，會因考慮得太多而打消念頭，但之後會後悔當時沒那樣做，所以現在我知道有些事就是應該這樣做，沒討論的餘地。」

即使在一片爭議聲下，他依然毫不畏懼，「我因此被解僱的話也不算什麼，我曾經被炒，我也肯定會再被炒，所以球迷的不滿無法影響我，我會相信及堅持自己的本能，做我認為對球隊最好的決定，無論結果是好是壞，就這樣吧。」

韋斯活堅定相信自己。（梁鵬威攝）

「我肯定足總職員都非常希望我離開，因為我的要求帶來了壓力。」韋斯活打趣道。假若有天要離開，他希望留下的也是一支會入波、零失球、贏波、比賽刺激好睇、球迷與球員都享受的香港隊。

香港隊這份工作無法讓他成名，但他視為人生以至教練生涯的進步，也想港隊一起進步。

「東亞錦標賽我們不會包尾，會好好展示港隊的實力，令球迷驕傲。」

「我們正在改進，經過一段時間後，會開始為未來着手準備一支相對年輕的隊伍。當我離開時，希望人們會擔心成績下滑或無法再取勝吧。」

球迷高舉「Westwood Out」毛巾，韋斯活希望自己的成績表可以說服大家。（資料圖片）

在高呼「Westwood Out」之前，韋斯活想說服大家相信他，「我們做的一切，與大家的目標都一樣，就是為了贏。」有人說他只是拿世界排名較低的球隊「刷數據」，他認為這根本不重要，「無論對手是誰，要入波與取勝，其實都不容易。」

最後，他再拿出自己的成績表，「當足總跟我面試時，他們要求我做三件事。第一是提升世界排名，當時計劃是每年升4位，但在即將公布（7月10日）的世界排名，我們很可能升到第147位，比我加入時的159位高了12位，3年後的目標我用10個月就完成了。」

「第二件事是晉級東亞錦標賽決賽周，我做到了。第三是打入亞洲盃決賽周，而我們暫時形勢也不錯，如果最後成功的話，我全部要求都達到了，所以留待明年3月（最後一場亞洲盃外圍賽）才評斷我吧。」

現在，你認為自己是韋斯活口中「識波」的人嗎？